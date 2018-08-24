Василий Ломаченко получил собственный чемпионский пояс: фото

Чемпиона мира по версии WBA в легком весе Василия Ломаченко наградили поясом чемпиона по версии журнала The Ring.

Об этом на своей странице в Instagram сообщил Эгис Климас, менеджер Василия Ломаченко (11-1, 9 КО).

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"Пояс чемпиона по версии авторитетного журнала The Ring наконец нашел своего владельца в лице украинского боксера", – говорится в заметке под фото.

Этот пояс Ломаченко завоевал еще в мае этого года. Тогда наш соотечественник нокаутировал в 10 раунде своего соперника Хорхе Линареса. Победа в этом поединке подняла Ломаченко на третью строчку в рейтинге лучших боксеров мира по версии издания The Ring.

Отметим, что сейчас украинец готовится к бою, который проведет 1 декабря 2018 года. Соперником Ломаченко будет победитель боя между Раймундо Бельтраном и Хосе Педрасой. Поединок Бельтран – Педраса состоится 26 августа.

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