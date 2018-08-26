Василий Ломаченко узнал грозное имя нового соперника

Следующим соперником Василия Ломаченко будет 29-летний пуэрториканец Хосе Педраса, который одолел на восемь лет старшего Реймунда Бельтрана и отобрал у последнего чемпионский пояс WBO в легком весе.

Хотя большую часть боя против Бельтрана Педраса провел вторым номером, в одиннадцатом раунде ему удалось отправить соперника в нокдаун.

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Бельтран поднялся и закончил бой, однако судьи единогласно отдали победу его сопернику.



Хосе Педраса – следующий соперник Василия Ломаченко



Теперь Хосе Педраса обязан провести объединительный поединок с чемпионом WBA в том же легком весе украинцем – Василием Ломаченко. Ориентировочно бой состоится первого декабря 2018 года.

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