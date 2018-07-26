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Вдвое прочнее Gorilla Glass 6: Samsung представила революционную технологию защиты экранов

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Samsung представила революционную технологию защиты экранов
Samsung представила революционную технологию защиты экранов / unsplash

Сразу после презентации Corning Gorilla Glass 6 компания Samsung анонсировала ударопрочный гибкий OLED-дисплей собственного производства. Во время тестирования новой технологии экран нового типа выдержал почти вдвое большее количество падений, чем у конкурента. Поэтому вполне возможно, уже в следующем поколении смартфонов серии Galaxy защитное стекло уйдет в прошлое.

Об этом сообщает 9to5google.

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Новая технология уже прошла сертификацию в Underwrites Laboratories. Тестирование показало, что даже после 26 падений с высоты в 1,2 метра экран нормально функционировал и не получил ни одной трещины. Без повреждений обошлись и падения на твердую поверхность с высоты 1,8 метра. Также дисплей успешно прошел испытания на устойчивость к высоким (71 градус Цельсия) и низких (-32 градуса) температур.

Новий дисплей від Samsung вдвічі міцніший, ніж нове загартоване скло Corning Gorilla Glass 6
Новый дисплей от Samsung вдвое крепче, чем новое закаленное стекло Corning Gorilla Glass 6

Принципиальное отличие подхода Samsung к защитному слою заключается в использовании укрепленного пластика. В отличие от закаленного стекла, которое используется в большинстве современных дисплеев, этот материал обеспечивает конструкции улучшенную гибкость и прочность. Утверждается, что новинка при этом не уступает стеклянным аналогам в светопропускающей способности. Не исключено, что именно такими экранами будет оснащен будущий складывающийся смартфон корейского гиганта.

Новий дисплей від Samsung не лише міцний, але й гнучкий
Новый дисплей от Samsung не только прочный, но и гибкий

Усиленный пластик отлично подходит для портативных устройств не только из-за прочности. Он также очень легкий, прозрачный и твердый, почти как стекло,
– отметил топ-менеджер Samsung Display Company Ходжун Ким.

По словам представителей Samsung, экранами смартфонов применения новой технологии не ограничится: компания планирует внедрить новые дисплеи в том числе в производство автомобилей, военной техники, планшетов и ноутбуков. Сроки массового выпуска смартфонов с дисплеями нового типа пока не озвучиваются. Вероятно, в продажу такие модели поступят не раньше следующего года.

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Презентация ударопрочного дисплея от Samsung – смотрите видео

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Теги: Техно Смартфоны Samsung
Источник: 24 Канал
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