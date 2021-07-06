Об этом сообщили журналистам в горсовете Одессы. Инцидент произошел вечером 6 июля.
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К ним прибыли правоохранители
"Отдыхающих" на мемориальном комплексе заметили операторы городского Центра интегрированной системы видеонаблюдения. Всего там было примерно 6 человек, из которых по меньшей мере 1 человек несовершеннолетний.
Пикник на мемориальном огне в Одессе / Фото "Думская"
Операторы сразу направили на место сотрудников муниципальной стражи. Они объяснили, почему так нельзя делать, и попросили компанию поменять локацию своей вечеринки.
Расположение Вечного огня в Одессе / Карта Google