Об этом сообщили журналистам в горсовете Одессы. Инцидент произошел вечером 6 июля.

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К ним прибыли правоохранители

"Отдыхающих" на мемориальном комплексе заметили операторы городского Центра интегрированной системы видеонаблюдения. Всего там было примерно 6 человек, из которых по меньшей мере 1 человек несовершеннолетний.



Пикник на мемориальном огне в Одессе / Фото "Думская"

Операторы сразу направили на место сотрудников муниципальной стражи. Они объяснили, почему так нельзя делать, и попросили компанию поменять локацию своей вечеринки.

Обратите внимание! Несколько девушек опубликовали на своих инстаграм-страницах видео с празднования дня рождения, которые наделали немало шума. Дело в том, что вечеринку устроили на мемориале Героям Небесной Сотни во Львове. Все действо сопровождала русская музыка, танцы и фейерверки.

Расположение Вечного огня в Одессе / Карта Google