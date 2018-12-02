Веду себя спокойно, но внутри все взрывается, - Гвоздик о завоевании чемпионского титула

Украинец Александр Гвоздик стал чемпионом мира в полутяжелом весе по версии WBC. Он победил канадца Адониса Стивенсона.

В одиннадцатом раунде украинец отправил соперника в нокаут и стал чемпионом мира по версии WBC в полутяжелом весе.

Читайте также: Гвоздик эффектно победил нокаутом и стал чемпионом мира по боксу по версии WBC

"Эмоции переполняют. Очень рад. Настолько, что когда радостно, ты радуешься. Но так не очень видно. Веду себя спокойно, но внутри все взрывается", – заявил после боя Гвоздик.

Читайте также: Гвоздик победил Стивенсона: видео нокаута