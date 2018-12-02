Веду себя спокойно, но внутри все взрывается, - Гвоздик о завоевании чемпионского титула
Украинец Александр Гвоздик стал чемпионом мира в полутяжелом весе по версии WBC. Он победил канадца Адониса Стивенсона.
В одиннадцатом раунде украинец отправил соперника в нокаут и стал чемпионом мира по версии WBC в полутяжелом весе.
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"Эмоции переполняют. Очень рад. Настолько, что когда радостно, ты радуешься. Но так не очень видно. Веду себя спокойно, но внутри все взрывается", – заявил после боя Гвоздик.
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Источник: 24 Канал
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