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      Веду себя спокойно, но внутри все взрывается, - Гвоздик о завоевании чемпионского титула

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      Александр Гвоздик стал чемпионом мира
      Александр Гвоздик стал чемпионом мира

      Украинец Александр Гвоздик стал чемпионом мира в полутяжелом весе по версии WBC. Он победил канадца Адониса Стивенсона.

      В одиннадцатом раунде украинец отправил соперника в нокаут и стал чемпионом мира по версии WBC в полутяжелом весе.

      Читайте также: Гвоздик эффектно победил нокаутом и стал чемпионом мира по боксу по версии WBC

      "Эмоции переполняют. Очень рад. Настолько, что когда радостно, ты радуешься. Но так не очень видно. Веду себя спокойно, но внутри все взрывается", – заявил после боя Гвоздик.

      Читайте также: Гвоздик победил Стивенсона: видео нокаута

       

      Теги: Александр Гвоздик Гвоздык – Стивенсон Бокс Спорт
      Источник: 24 Канал
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