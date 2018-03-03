Ведущий премии Оскар-2018 Джимми Киммел не планирует вспоминать о секс-скандале в Голливуде

Известный американский комик Джимми Киммел, который уже не впервые становится ведущим премии "Оскар", не хочет вспоминать на церемонии тему сексуальных домогательств, которые потрясли Голливуд на пересечении 2017-2018 годов.

Об этом сообщают на The Huffington Post.

90 церемонию вручения премий, которая состоится уже завтра, 4 марта, в Лос-Анджелесе, Джимми хочет провести в веселом духе и довольно много шутить, даже в отношении президента США Дональда Трампа.

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"Это шоу не связано с возрождением сексуальных домогательств к людям", – сказал он в интервью Паулу Фарис для ABC News.

Ведущий добавил, что церемония награждения должна приятно состояться для людей, потому что, возможно, они мечтали об "Оскаре" всю жизнь, и последнее, что он хотел бы сделать – это испортить момент, затрагивая данную тяжелую тему.

"Это не то, что я хотел бы сделать. Я не собираюсь прекращать шутить", – подытожил Киммел.