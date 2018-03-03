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Ведущий премии Оскар-2018 Джимми Киммел не планирует вспоминать о секс-скандале в Голливуде

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Джимми Киммел
Джимми Киммел / Фото из открытых источников

Известный американский комик Джимми Киммел, который уже не впервые становится ведущим премии "Оскар", не хочет вспоминать на церемонии тему сексуальных домогательств, которые потрясли Голливуд на пересечении 2017-2018 годов.

Об этом сообщают на The Huffington Post.

90 церемонию вручения премий, которая состоится уже завтра, 4 марта, в Лос-Анджелесе, Джимми хочет провести в веселом духе и довольно много шутить, даже в отношении президента США Дональда Трампа.

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"Это шоу не связано с возрождением сексуальных домогательств к людям", – сказал он в интервью Паулу Фарис для ABC News.

Ведущий добавил, что церемония награждения должна приятно состояться для людей, потому что, возможно, они мечтали об "Оскаре" всю жизнь, и последнее, что он хотел бы сделать – это испортить момент, затрагивая данную тяжелую тему.

"Это не то, что я хотел бы сделать. Я не собираюсь прекращать шутить", – подытожил Киммел.

Теги: LifeStyle Голливуд Кино Оскар-2018 Оскар Секс-скандал
Источник: 24 Канал
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