Ведущий Тимур Мирошниченко рассказал, терял ли сознание во время родов жены
Ведущий "Евровидения 2017" Тимур Мирошниченко, который 18 июня стал впервые отцом, заявил, что присутствовал на родах жены.
Об этом он рассказал в интервью "Светской жизни".
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Тимур Мирошниченко отметил, что сознание во время родов жены не терял.
"Врачи в роддоме делали все, чтобы то, чего мне не нужно было видеть, я не видел", – добавил артист.
Кроме того, в больнице Тимуру рассказали, что обморок мужчин при рождении детей – это всего лишь стереотип.
То есть я ничего страшного не увидел. Более того, мне в родильном сказали, что это стереотип, когда мужчины теряют сознание, и за всю историю именно того родильного лишь 18 мужчин потеряли сознание,
– сказал новоиспеченный отец.
Отмечается, что ведущий отказался перерезать пуповину, потому что это, по словам Тимура, не его дело.
"Я не резал пуповину, мне предлагали, но все же я считаю, что каждый должен делать свою работу. Я же не прошу за них комментировать "Евровидение", – отметил Мирошниченко.