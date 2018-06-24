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Ведущий Тимур Мирошниченко рассказал, терял ли сознание во время родов жены

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Тимур Мирошниченко
Тимур Мирошниченко / Instagram

Ведущий "Евровидения 2017" Тимур Мирошниченко, который 18 июня стал впервые отцом, заявил, что присутствовал на родах жены.

Об этом он рассказал в интервью "Светской жизни".

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Тимур Мирошниченко отметил, что сознание во время родов жены не терял.

"Врачи в роддоме делали все, чтобы то, чего мне не нужно было видеть, я не видел", – добавил артист.

Кроме того, в больнице Тимуру рассказали, что обморок мужчин при рождении детей – это всего лишь стереотип.

То есть я ничего страшного не увидел. Более того, мне в родильном сказали, что это стереотип, когда мужчины теряют сознание, и за всю историю именно того родильного лишь 18 мужчин потеряли сознание,
– сказал новоиспеченный отец.

Отмечается, что ведущий отказался перерезать пуповину, потому что это, по словам Тимура, не его дело.

"Я не резал пуповину, мне предлагали, но все же я считаю, что каждый должен делать свою работу. Я же не прошу за них комментировать "Евровидение", – отметил Мирошниченко.

Теги: Дети Беременность и дети LifeStyle
Источник: 24 Канал
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