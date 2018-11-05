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      Подростки-вейперы: что нужно знать о вреде электронных сигарет

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      Чем опасен вейп и электронные сигареты
      Чем опасен вейп и электронные сигареты / 24 канал

      В последнее время многие курильщики перешли на вейп, считая, что электронная сигарета более безопасна для здоровья. Среди них оказались и подростки. Насколько оправдана такая замена, рассказала детолог, детский аллерголог МС "Добробут" Екатерина Ковбаско.

      "Это модно, необычно, круто – парить вейп", – считают подростки. В самом деле, вместо сигаретного дыма – приятный аромат. Почему бы и нет? Но вейп – лишь дань моде и желание подражать тем людям, которые являются для детей авторитетом. Подростки очень быстро попадают под влияние окружения, хотя у них нет естественной потребности в курении.

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      Однако многие забывают, что как и курение обычной сигареты, так и парение вейпа вызывает никотиновую зависимость. Дело в том, что никотин действует на курильщика расслабляя, временно улучшая его настроение. Поэтому этот эффект хочется повторить.

      via GIPHY

      "По официальным данным Всемирной организации здравоохранения, каждый пятый ребенок в Украине курит электронную сигарету", – рассказала врач.

      Какой состав вейпа

      "Мы не курим, а парим. И это не так вредно", – убеждены многие курильщики. Но они забывают о том, что наши легкие вообще не предназначены для вдыхание как паров, так и дыма. Особенно если это происходит регулярно.

      Например, для взрослого человека мы рекомендуем ограничиться пятью обычными сигаретами в день, но для растущего организма – это не показатель нормы,
      – рассказала Екатерина Ковбаско.

      Если говорить о вейпах, то стоит знать, что входит в его состав:
      Во-первых, это пропиленгликоль – вещество, которое содержится во многих продуктах бытовой химии. К тому же нет данных, что оно абсолютно безопасное.

      Во-вторых, в вейпе есть глицерин. Однако на данный момент путем исследований пока не доказано, что происходит при его сгорании. То есть что вдыхает человек? Выделяются вредные вещества или нет?

      В-третьих, в состав вейпа входят ароматизаторы, которые могут вызвать аллергию. Кроме того, человек сам выбирает различные добавки для употребления. Курильщики просто забывают: все, что нужно легким – это чистый воздух.

      Електронні сигарети

      Вред от электронных сигарет

      Курение вейпа вызывает такую же зависимость, как курение обычной сигареты, принятия наркотиков или алкоголя. И чем ранее ребенок начинает курить (парить), тем быстрее возникает привыкание
      – отметила врач.

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      Вредны ли электронные сигареты

      Если выбирать между обычной сигаретой и вейпом, то второй вариант будет менее вреден, но сказать, что от электронной сигареты курильщик получает больше пользы, нельзя. Тем более, если это подросток.

      Нужно понимать, что еще нет достоверных данных и серьезных исследований, которые бы подтвердили: да – выбирайте вейп. Заменители обычной сигареты запустили в массовое производство в 2000 годах. А в 2013 они появились в постсоветских странах. Поэтому пока не существует каких-то долгосрочных прогнозов. Однако если спросить врача, что лучше, то любой медик ответит: "Бросить курить".

      Шкода від вейпу

      Чем опасен вейп

      Рекомендации врача родителям подростков, которые курят вейп

      "Я бы посоветовала родителям записать подростка в спортивную или любую другую секцию, чтобы он оказался в психологически здоровом коллективе, где у детей совсем другие интересы. Необходимо занять его время, то есть должно появиться некое здоровое увлечение, которое заинтересует ребенка. Вместе с тем очень важно прислушиваться к его мнению, ведь зачастую то, что нравится родителям и детям – совсем разные вещи. И желательно проводить больше времени с детьми. Как правило, они обделены вниманием взрослых", – отметила Екатерина Ковбаско.

      Детолог, детский аллерголог МС "Добробут" Екатерина Ковбаско.

      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоров'я.

      Автор: Александр Бевза
      Теги: Публикации Статьи Здоровье Здоровая жизнь Медицина табак
      Источник: 24 канал
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