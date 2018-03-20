Великий пост 2018 продолжается 48 дней – он начинается с 19 февраля и продлится в этом году до 7 апреля. Что можно есть в Великий пост, а от каких продуктов нужно отказаться, а также о календаре питания на каждый день – читайте в нашем материале.

Если вы решили поститься в Великий пост 2018, стоит продумать, как питаться в этот период, чтобы получить пользу для души и тела и при этом не навредить своему здоровью. Ведь даже во время поста люди могут питаться правильно, разнообразно, полноценно и вкусно.

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Календарь Великого поста в 2018 году

19 – 25 февраля, 1 седмица Великого поста

Первая неделя Великого поста называется "Федоровой неделей". В это время принято вспоминать всех защитников православной веры.

19 февраля 2018 года, понедельник – строгий пост, полное воздержание от пищи.

20 февраля 2018 года, вторник – разрешается хлеб и вода.

21 февраля 2018 года, среда – сухоядение: разрешается сырая пища без масла.

22 февраля 2018 года, четверг – полное воздержание от пищи.

23 февраля 2018 года, пятница – сухоядение: разрешается сырая пища без масла.

24 февраля 2018 года, суббота – разрешается горячая пища с растительным маслом.

25 февраля 2018 года, воскресенье – разрешается горячая пища с растительным маслом, вино.

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Великий пост 2018: календарь питания на каждый день

26 февраля – 4 марта, 2 седмица Великого поста

26 февраля 2018 года, понедельник – сухоядение: разрешается сырая пища без масла.

27 февраля 2018 года, вторник – разрешается горячая пища без масла.

28 февраля 2018 года, среда – сухоядение: разрешается сырая пища без масла.

1 марта 2018 года, четверг – разрешается горячая пища без масла.

2 марта 2018 года, пятница - сухоядение: разрешается сырая пища без масла.

3 марта 2018 года, суббота – разрешается горячая пища с растительным маслом.

4 марта 2018 года, воскресенье – разрешается горячая пища с растительным маслом, вино.

5 – 11 марта, 3 седмица Великого Поста

5 марта 2018 года, понедельник – сухоядение: разрешается сырая пища без масла.

6 марта 2018 года, вторник – разрешается горячая пища без масла.

7 марта 2018 года, среда– сухоядение: разрешается сырая пища без масла.

8 марта 2018 года, четверг – разрешается горячая пища без масла.

9 марта 2018 года, пятница – сухоядение: разрешается сырая пища без масла.

10 марта 2018 года, суббота – разрешается горячая пища с растительным маслом.

11 марта 2018 года, воскресенье – разрешается горячая пища с растительным маслом, вино.



Великий пост 2018: календарь питания на каждый день

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12 – 18 марта, 4 седмица Великого Поста

12 марта 2018 года, понедельник – сухоядение: разрешается сырая пища без масла.

13 марта 2018 года года, вторник – разрешается горячая пища без масла.

14 марта 2018 года года, среда – сухоядение: разрешается сырая пища без масла.

15 марта 2018 года года, четверг – разрешается горячая пища без масла.

16 марта 2018 года года, пятница – сухоядение: разрешается сырая пища без масла.

17 марта 2018 года года, суббота – разрешается горячая пища с растительным маслом.

18 марта 2018 года года, воскресенье – разрешается горячая пища с растительным маслом, вино.

19 – 25 марта, 5 седмица Великого поста в 2018 году

19 марта 2018 года, понедельник – сухоядение: разрешается сырая пища без масла.

20 марта 2018 года года, вторник – разрешается горячая пища без масла.

21 марта 2018 года года, среда – сухоядение: разрешается сырая пища без масла.

22 марта 2018 года года, четверг – разрешается горячая пища без масла.

23 марта 2018 года года, пятница – сухоядение: разрешается сырая пища без масла.

24 марта 2018 года года, суббота – разрешается горячая пища с растительным маслом.

25 марта 2018 года года, воскресенье – разрешается горячая пища с растительным маслом, вино.



Великий пост 2018: календарь питания на каждый день

26 марта – 1 апреля, 6 седмица Великого поста в 2018 году

26 марта 2018 года, понедельник – сухоядение: разрешается сырая пища без масла.

27 марта 2018 года, вторник – разрешается горячая пища без масла.

28 марта 2018 года, среда – сухоядение: разрешается сырая пища без масла.

29 марта 2018 года, четверг – разрешается горячая пища без масла.

30 марта 2018 года, пятница – сухоядение: разрешается сырая пища без масла.

31 марта 2018 года, суббота – разрешается горячая пища с растительным маслом.

1 апреля 2018 года, воскресенье – Вербное воскресенье. Разрешается горячая пища с растительным маслом, вино, рыба и морепродукты.

2 – 8 апреля, Страстная седмица в 2018 году

2 апреля 2018 года, понедельник – сухоядение: разрешается сырая пища без масла.

3 апреля 2018 года, вторник – разрешается горячая пища без масла.

4 апреля 2018 года, среда – сухоядение: разрешается сырая пища без масла.

5 апреля 2018 года, четверг – разрешается горячая пища без масла.

6 апреля 2018 года, пятница – полное воздержание от пищи.

7 апреля 2018 года, суббота – разрешается горячая пища с растительным маслом.

8 апреля 2018 года, воскресенье – Пасха, Светлое Христово Воскресение. Окончание Великого Поста. Разрешается любая пища.



Великий піст 2018: календар харчування на кожен день

Великий пост 2018: что можно есть

Для того чтобы вы душой и телом смогли почувствовать радость и святость от приема пищи, ваша пища должна быть разнообразной, но простой. В пост нельзя злоупотреблять пряностями, солью, сахаром и жареной пищей. Отдайте предпочтение пище, приготовленной на паровой бане либо в гриле.

Овощи и фрукты: вареные, тушенные, запеченные – должны стать основой вашего питания. Пусть на вашем столе будут морковь, картошка, свекла, квашеная капуста и огурцы. Не забывайте о кукурузе, горошке, яблоках, гранатах, бананах и цитрусовых. Чем разнообразнее – тем лучше.



Великий пост 2018: календарь питания на каждый день

Каши: каши должны стать еще одной важной составляющей вашего рациона. Не забывайте, что готовить их следует только на воде и придется обойтись без добавления масла.

Вместо мяса, молока и яиц: если вы включите в свой рацион растительный белок – то ваш организм ни чуть не пострадает от отсутствия мяса. Растительный белок содержится в баклажанах, арахисе, чечевице, сое и всех растениях семейства бобовых.