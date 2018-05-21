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Велопатруль во Львове: что полицейские думают о работе на велосипедах

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Узкие улочки Львова отныне будут патрулировать полицейские на велосипедах. Это уже 12 город, где начали работать велопатрули.

Прежде чем пересадить правоохранителей на двухколесные, провели обучение. Пять дней эксперты из Канады рассказывали о строении велосипеда и особенностях патрулирования на таком виде транспорта. И под конец полицейских-велосипедистов передали в руки коллеге из Киева.

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"Мой курс происходил три недели. Сначала это было обучение навыкам инструкторства, и потом две недели практики. Приезжали патрульные со всей Украины в группах по 22 человека, и мы их готовили с нашими коллегами из Канады. В частности, работа в толпе, сопровождение в колоннах, всё, что в специфике работы полиции", – отметил инструктор велопатрулей Назар Принь.

Пока на двухколесные пересели десять полицейских во Львове.

"Мы сможем быть там, где редко бывает автопатруль и пеший – это парки, отдаленные территории", – подчеркнул полицейский Михаил Личкун.

Патрульные уверены, что на велосипедах будет работать комфортно, они так будут ближе к людям.

Хотелось быть ближе к народу. Больше, может, общения. Возможно, люди поймут больше нас. Возможно, какие-то вопросы возникнут. Ведь если в автопатруле мы на задание едем, то так не можем остановиться где на дороге и пообщаться,
– сказала инспектор патрульной полиции Ольга Шебатура.

По словам координатора местного представительства Консультативной миссии Европейского Союза Матса Люнгвальда, велопатрули – действительно удобно. Именно от миссии полиция получила форму и велосипеды. Единственным препятствием может быть погода. Зимой на двухколесных не поездишь.

"Эта практика в Европе растет с каждым днем, в общем. Но знаете, она очень сезонная. Вы же не можете ездить на велосипеде, когда захотите", – отметил Люнгвальд.

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Поскольку велосипедов пока только 10, то в мэрии готовы подхватить инициативу и закупить еще.

Я убежден, что идея велопатрулей даст новый толчок и, возможно, появятся желающие идти в полицию и быть в велополиции. Город со своей стороны готов максимально приобщиться к этому процессу, необходимое количество велосипедов мы готовы докупить, доукомплектовать,
– отметил городской председатель Львова Андрей Садовый.

Велопатруль будет работать в теплое время года с 9:00 утра до 18 часов вечера.

Теги: Новости Украины Новости Львова Полиция
Источник: 24 Канал
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