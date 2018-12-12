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      Верняеву вручили очередную награду

      10 Читати новину українською
      Верняеву вручили награду лучшего спортсмена в Украине по итогам ноября.
      Верняеву вручили награду лучшего спортсмена в Украине по итогам ноября. / twitter.com/OlympicUA

      Олимпийскому чемпиону по спортивной гимнастике Олегу Верняеву вручили награду лучшего спортсмена в Украине по итогам ноября.

      Награда стала для Олега юбилейной – десятой. Таким образом по количеству высоких признаний НОК он теперь имеет одинаковое количество с фехтовальщицей Ольгой Харлан.

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      Специально по случаю десятого отличия Олега мы разработали эксклюзивный дизайн статуэтки – на ней 10 маленьких изображений статуэток лучшего спортсмена месяца с датой получения этой награды и изображения всех гимнастических дисциплин (упражнений) в мужской гимнастике – на добрую память,
      – сказал президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка.

       

       

      Напомним, что на мировом первенстве в Дохе (Катар) опытный гимнаст после нескольких месяцев перерыва в тренировках и соревнованиях в связи с травмами, операциями и непростым процессом восстановления после них, прекрасно исполнив в финале сделал свою комбинацию на брусьях, завоевал звание вице-чемпиона мира. В ноябре не было равных Верняеву в упражнениях на брусьях на соревнованиях Кубка мира в Котбусе (Германия), где он получил медаль высшего сорта.

      Теги: Спорт спортивная гимнастика Олег Верняев
      Источник: 24 Канал
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