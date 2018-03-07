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Вероятный бой обидчиков Кличко: Фьюри возмутительно высказался про Джошуа

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Тайсон Фьюри и Джошуа
Тайсон Фьюри и Джошуа / Соцсети

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри отличился очередными громкими словами. На этот раз боксер заявил, что вскоре вернется на профессиональный ринг и уже готов встретиться действующим чемпионом Джошуа, который также является британцем.

Об этом сообщает Sky Sports.

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"Именно я открыл дорогу к мировым титулам всем этим супертяжеловесов (вероятно, имеется в виду, что после поражения от Фьюри Владимира Кличко, который был абсолютным чемпионом, титулы стали вакантными – "24"). И Джошуа сделал хорошую работу, поскольку, кроме того, что отполировал мои пояса, держал их в чистоте и тепле", – отметил он.

В то же время опальный спортсмен подчеркнул, что ранее Энтони казался ему похожим на бодибилдера.

"Но сейчас уже и я таков. Употребляю протеиновые шейки, ложусь рано спать и мечтаю кому-то набить морду", – убеждает Фьюри и добавляет, что готов биться уже на ближайшей недели.

Напомним, в конце ноября 2015 года Тайсон Фьюри нанес Владимиру Кличко первое поражение с 2004 года. Впоследствии матч-реванш между боксерами отменяли дважды по состоянию здоровья британца. После стало известно, что Фьюри исключили из списка лицензируемых боксеров Великобритании. Кроме того, он добровольно отказался от титулов чемпиона мира по версиям WBO и WBA.

Следовательно, украинский боксер вынужден был выбирать себе другого соперника, и им в итоге стал Джошуа. Встреча боксеров состоялась в конце апреля 2017-го – победу праздновал Джошуа, который нокаутировал Владимира Кличко в 11 раунде и завоевал сразу три чемпионских пояса. А уже в августе Кличко объявил о завершении боксерской карьеры.

Теги: Великобритания Новости спорта Бокс
Источник: 24 Канал
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