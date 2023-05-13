Попали в "засаду": россияне издали новую версию своего "самолетопада"
Россияне все никак не могут успокоиться после того, как их вертолеты и самолеты в Брянской области стали металлоломом. Сначала они искали так называемых диверсантов, а теперь вообще обвинили в падении воздушных суден украинских солдат.
Пропагандисты утверждают, что 2 вертолета Ми-8, а также истребители Су-34 и, вероятно, Су-35 якобы атаковали из Черниговской области. Об этом сообщают российские СМИ, информирует 24 Канал.
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Россияне в очередной раз обвинили ВСУ в своих бедах
Оккупанты, ссылаясь на свои "анонимные источники", заявили, что украинская армия якобы "тщательно спланировала операцию", в результате которой российские пилоты вроде бы попали в "засаду". Пропагандисты подчеркнули, что экипажи всех вертолетов и бомбардировщиков погибли.
Кроме того, россияне также сообщили, что так называемых "диверсантов" на территории региона не было. Этим они в очередной раз пытались прикрыть свою откровенную ложь.Обратите внимание! Сначала россияне рассказывали о якобы работе российской ПВО, которая сбивала ракеты в регионе. Впоследствии они стали говорить, что это были "диверсанты", сбившие воздушные судна с территории России. Теперь все, как всегда, свелось к Вооруженным Силам Украины.
Пропагандисты также отметили, что один из вертолетов якобы повредил некоторые близлежащие здания в одном из населенных пунктов Брянской области. По их словам, комиссия по оценке ущерба уже начала работу в регионе.
В Брянской области России упало несколько летательных аппаратов
- В городе Клинцы Брянской области 13 мая упали 2 российских вертолета Ми-8. По предварительной информации, весь экипаж, находившийся на бортах обоих летательных аппаратов, погиб.
- Впоследствии стало известно, что в том же регионе упал и истребитель Су-34. Предварительно известно, что пилот и штурман самолета не смогли катапультироваться и погибли.
- Однако на этом "самоледопад" не кончился. В сети сообщили о падение еще одного истребителя – Су-35. Пропагандисты пытались скрыть этот факт, но российские "военкоры" подтвердили этот факт.