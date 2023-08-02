Не просто психологическое давление: зачем Беларусь отправила свои вертолеты в Польшу

Вечером 1 августа два вертолета Беларуси нарушили воздушное пространство Польши. Эта провокация – часть сценария, по которому действует Александр Лукашенко под наблюдением России. В частности, Беларусь хотела проверить польскую ПВО.

Беларусь хочет держать в напряжении соседние страны и оказывает морально-психологическое давление на страны Европы. Такое мнение 24 Каналу озвучил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

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Системная провокация Беларуси

Коваленко отметил, что это системная провокация Беларуси. Лукашенко пытается держать Запад в постоянном напряжении. Ранее диктатор заявлял о следующем:

Размещение ядерного оружия в Беларуси;

Вагнеровцы на территории Беларуси;

Боевики ЧВК "Вагнера" якобы хотят наступать на Жешув.

По мнению военного обозревателя, провокация с вертолетами была направлена на испытание польской ПВО. Вертолеты летели низко, чтобы их не смогли заметить.

К сожалению, провокация была достаточно успешной, потому что польская ПВО их не заметила. Это логично, потому что использовался диверсионный характер полета. Но это нехороший сигнал для Польши. На мой взгляд, им нужно на границе с Беларусью размещать большее количество своих подразделений, чем они занимаются, и держать эту ситуацию под постоянным контролем,

– сказал он.

Коваленко о белорусских вертолетах в воздушном пространстве Польши: смотрите видео

Белорусские вертолеты на границе с Польшей: главное