От чего зависит контрнаступление ВСУ: политтехнолог назвал 3 фактора

Украина активно готовится к весенним контрнаступательным действиям. Они планируются в конце марта или апреле.

Об этом 24 Каналу сообщил политтехнолог Борис Тизенгаузен. По его словам, для успешного воплощение задуманного Украине нужно учитывать сразу 3 ключевых нюанса.

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Без чего контрнаступление невозможно

Борис Тизенгаузен объяснил, что украинское контрнаступление должно показать хорошие результаты благодаря западному оружию.

От чего зависит? Первоочередно от интенсивности поставок этого вооружения,

– подчеркнул он.

По его мнению, второй аспект – скорость овладение украинскими защитниками оружия и техники от партнеров.

"С этим все окей", – убежден политтехнолог.

Все идет по плану, так что к началу контрнаступления все должно быть готовым.

А третий фактор, который можно на первое место поставить – самоотверженность, смелость и способность воевать наших. ВСУ. Я это даже под сомнение не ставлю!

– добавил он.

Борис Тизенгаузен подчеркнул, что на самом деле все давно понятно.

Борис Тизенгаузен рассказал, что нужно Украине для успешного контрнаступления: смотрите видео

Россиянам придется бежать

Политтехнолог сообщил, что эксперты прогнозируют начало контрнаступательных действий в период с конца марта по конец апреля – когда бездорожье исчезнет и вся техника будет здесь.

"Нам тоже не с неба берут количество единиц техники – это чисто математическая и аналитическая модель военных, которая предполагает, что такие единицы здесь будут и они будут участвовать в контрнаступлении", – подчеркнул он.

По его словам, Украина уже продемонстрировала два успешных контрнаступления.

Я сейчас говорю о Харьковской области и бегство россиян из Херсона. Здесь, конечно, нужно понимать, что россияне крепко окопались там, где они сейчас находятся, но окопались они и вокруг Херсона и Харьковской области. Это их не сильно спасло,

– подчеркнул Тизенгаузен.

Политтехнолог подчеркнул, что россиянам следует укрепляться только на своих территориях и уже потихоньку складывать вещи и готовиться на выезд из украинских земель.

"В Белгороде окопайтесь, а Крым, в котором я родился, мы точно вернем!" – подчеркнул он.

По его данным, у некоторых в Крыму уже паника из-за приближения ВСУ.

Российские ФСБшники, прокуроры, налоговики, в том числе и коллаборанты, уже экстренно распродают недвижимость и часть из них вывозит свои семьи,

– объяснил он.

Политтехнолог рассказал, сигнал о том, что россияне уже не верят своему военному командованию и утратили веру в то, что смогут удержать оккупированный Крым.

Украина готовится к контрнаступлению: коротко