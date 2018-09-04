Вести Кремля. День перевернутого календаря. Беда России

В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 04.09 – на днях мир чуть не остался без МКС. На космической станции произошло страшное приключение, которое угрожало жизни и здоровью космонавтов. Причина в традиционных российских бедах, а точнее в дураках. Даже, если рэп – главная музыка России на протяжении всего года, все же в начале осени шансон берет реванш во главе с Шафутинским.

Также в выпуске: Банкиров научили дипломатическому языку. На Ларри Пейджа наехал Роскомнадзор.