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Вести Кремля. День перевернутого календаря. Беда России
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ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ

Вести Кремля. День перевернутого календаря. Беда России

Вести Кремля 53 Читати новину українською

В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 04.09 – на днях мир чуть не остался без МКС. На космической станции произошло страшное приключение, которое угрожало жизни и здоровью космонавтов. Причина в традиционных российских бедах, а точнее в дураках. Даже, если рэп – главная музыка России на протяжении всего года, все же в начале осени шансон берет реванш во главе с Шафутинским.

Также в выпуске:

Банкиров научили дипломатическому языку.

На Ларри Пейджа наехал Роскомнадзор.

Теги: Новости России Сергей Лавров Музыка Вести Кремля
Источник: 24 канал
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