Вести Кремля. День перевернутого календаря. Беда России
В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 04.09 – на днях мир чуть не остался без МКС. На космической станции произошло страшное приключение, которое угрожало жизни и здоровью космонавтов. Причина в традиционных российских бедах, а точнее в дураках. Даже, если рэп – главная музыка России на протяжении всего года, все же в начале осени шансон берет реванш во главе с Шафутинским.
Также в выпуске:
Банкиров научили дипломатическому языку.
На Ларри Пейджа наехал Роскомнадзор.
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии