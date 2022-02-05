Вести.UA. Жир: Медвечук смастерил из полена журналистку госканала
Источник:"Вести.UA"
Работница гостелеканала "Рада" вляпалась в скандал, сказав о ненависти к украинскому языку. Раньше журналистка работала на канале Виктора Медвечука.
Другие курьезные события, которые произошли в Украине за последнюю неделю – узнавайте в программе.
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Полный выпуск программы "Вести.UA. Жир" за 5 февраля: смотрите видео