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Вице-чемпион мира вернется в состав "Динамо" перед матчем с "Шахтером"

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Пиварич вернется в расположение "Динамо" 2 августа
Пиварич вернется в расположение "Динамо" 2 августа

Левый защитник "Динамо" Йосип Пиварич, который является вице-чемпионом мира в составе сборной Хорватии, прибудет в расположение команды 2 августа.

Об этом сообщил главный тренер киевлян Александр Хацкевич на пресс-конференции после матча против ФК Львов (1:0).

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Возвращение Пиварича? Он еще отдыхает, но уже со 2-го числа будет с нами. У Пиварича есть своя программа, по которой он поддерживает форму. Мы должны были дать ему минимум 10 дней отдыха, но у него получится 12. Мы все посчитали. Лишнего отдыха ему бы никто не дал. Иосиф профессионально относится к своим обязанностям. Надеюсь, он вернется в хорошем состоянии, – заявил Хацкевич.

В текущем сезоне хорват уже пропустил три матча "Динамо". Пиварич вместе со сборной Хорватии дошел до финала ЧМ-2018, где уступил Франции со счетом 4:2.

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Теги: Динамо Новости спорта
Источник: 24 Канал
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