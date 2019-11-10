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      Вице-премьер Кулеба заявил, что Украине нужно научиться строить отношения с Россией

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      Кулеба: в экономическом плане мы не сможем стеной отмежеваться от России
      Кулеба: в экономическом плане мы не сможем стеной отмежеваться от России / ukrinform.ua

      Вице-премьер-министр Дмитрий Кулеба заявил, что в случае соседства с Россией Украина является заложником географии. Впрочем, отметил он: стоит выстроить модель сосуществования на уровнях человеческих отношений, политики и экономики.

      Украине стоит выстраивать модель отношений с Россией на основе прагматичного подхода, исходя из своего интереса, а не руководствоваться эмоциями, рассказал Кулеба в эфире проекту "Рандеву с Яниной Соколовой".

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      Россия является врагом Украины – это историческая закономерность. Но мы должны построить модель отношений с россиянами на трех уровнях. Если с политическими и межчеловеческими отношениями все более или менее ясно, то наиболее шаткой сферой является экономическая, ведь мы не можем построить стену, все отрезать,
      – пояснил вицепремьер.

      В то же время он призвал подходить к отношениям с Россией прагматично и рационально. Мол, в этом аспекте у нас слишком много эмоций, на которых нас часто и подлавливают.

      "Мы должны действовать четко, исходя из своего интереса. Наш интерес – двигаться на Запад дальше от "русского мира", строить здесь нормальную цивилизованную страну, становясь при этом экономически сильными", – подчеркнул Дмитрий Кулеба.

      Резюмируя, он подчеркнул, что Украина сможет реально противостоять России, только когда будет иметь деньги и надежных партнеров в различных частях мира.

      "Мы можем заходить в сферу "Нет торговли с Кремлем", но тогда возникает вопрос, откуда мы берем деньги на войну, на вооружение нашей армии, на то, чтобы она становилась сильнее и могла выдерживать давление российской армии", – резюмировал чиновник.

      Донбас, окуповані території, карта
      Карта оккупированных Россией территорий на Донбассе / инфографика 24 канала

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Война на Донбассе Новости Украины Новости политики Украина – Россия Дмитрий Кулеба
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