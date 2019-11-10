Вице-премьер Кулеба заявил, что Украине нужно научиться строить отношения с Россией

Вице-премьер-министр Дмитрий Кулеба заявил, что в случае соседства с Россией Украина является заложником географии. Впрочем, отметил он: стоит выстроить модель сосуществования на уровнях человеческих отношений, политики и экономики.

Украине стоит выстраивать модель отношений с Россией на основе прагматичного подхода, исходя из своего интереса, а не руководствоваться эмоциями, рассказал Кулеба в эфире проекту "Рандеву с Яниной Соколовой".

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Россия является врагом Украины – это историческая закономерность. Но мы должны построить модель отношений с россиянами на трех уровнях. Если с политическими и межчеловеческими отношениями все более или менее ясно, то наиболее шаткой сферой является экономическая, ведь мы не можем построить стену, все отрезать,

– пояснил вицепремьер.

В то же время он призвал подходить к отношениям с Россией прагматично и рационально. Мол, в этом аспекте у нас слишком много эмоций, на которых нас часто и подлавливают.

"Мы должны действовать четко, исходя из своего интереса. Наш интерес – двигаться на Запад дальше от "русского мира", строить здесь нормальную цивилизованную страну, становясь при этом экономически сильными", – подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Резюмируя, он подчеркнул, что Украина сможет реально противостоять России, только когда будет иметь деньги и надежных партнеров в различных частях мира.

"Мы можем заходить в сферу "Нет торговли с Кремлем", но тогда возникает вопрос, откуда мы берем деньги на войну, на вооружение нашей армии, на то, чтобы она становилась сильнее и могла выдерживать давление российской армии", – резюмировал чиновник.



Карта оккупированных Россией территорий на Донбассе / инфографика 24 канала