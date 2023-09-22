Это алиби, – экс-агент КГБ заметил интересные детали в видео с Кадыровым в больнице

На телеграм-канале Рамзана Кадырова опубликовали видео из Центральной клинической больницы в Москве. Чеченский узурпатор якобы посещал там дядю, а не лечился сам.

Бывший работник КГБ и службы внешней разведки России Сергей Жирнов сказал 24 каналу, что видео дает больше вопросов, чем ответов.

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"Я этому видео верю только наполовину. На нем видно, что Кадыров жив, но не сказали 20 сентября какого года", – отметил Жирнов.

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К слову, на записи глава Чечни сидит на стульчике. Возможно, ему настолько тяжело, что он уже даже не может стоять, а за кадром остались кресло-качалка и катетер.

О постановочности видео может также свидетельствовать то, что "квалифицированный" врач неправильно надел ковидную маску.

Почему дядя Кадырова находится в ЦКБ

"Самое важное другое. А не потому ли дядя находится в Центральной клинической больнице, что у него только что вырезали почку, которую должны пересадить его племяннику – Кадырову, у которого, говорят, проблемы с почками", – предположил Жирнов.

Кроме того, врач сказал Кадырову под запись, что еще две недели его дядя должен лежать в этой больнице. Таким способом могли объяснить, почему дорогие чеченские автомобили стоят на территории ЦКБ.

В то же время Жирнов не исключает, что Кадыров мог сам запустить слухи о своей смерти, чтобы узнать, кто ему по-настоящему верен.

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