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      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ УСИК – БЕЛЬЮ ЮРИЙ ЛУЦЕНКО ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК
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      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ УСИК – БЕЛЬЮ ЮРИЙ ЛУЦЕНКО ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК

      Видео нокаута Белью в бою против Усика

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      Усик победил Белью
      Усик победил Белью / Getty Images

      Бой Усика против Белью длился всего восемь раундов. Именно в этой трехминутке британец был отправлен в нокаут.

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      В Усика прошел удар правой, потом левой, а затем серия из двух ударов. Пропустив левый боковой, Белью упал на ринг. Подняться он сумел лишь с помощью канатов, но судья не дал продолжить бой.

      Видео нокаута Белью

       

      Теги: Бокс Александр Усик Усик – Белью Спорт
      Источник: 24 Канал
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