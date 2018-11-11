Видео нокаута Белью в бою против Усика

Бой Усика против Белью длился всего восемь раундов. Именно в этой трехминутке британец был отправлен в нокаут.

Читайте также: Усик победил Беллью нокаутом в восьмом раунде В Усика прошел удар правой, потом левой, а затем серия из двух ударов. Пропустив левый боковой, Белью упал на ринг. Подняться он сумел лишь с помощью канатов, но судья не дал продолжить бой. Видео нокаута Белью