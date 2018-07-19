Вика из группы "НеАнгелы" показала горячие танцы под песню Бейонсе: видео

Участница популярной украинской группы "НеАнгелы" Вика пошла на концерт Бейонсе. Зажигательные ритмы песен американки побудили артистку по-особенному станцевать.

До осени 2018 года талантливая американская поп-дива Бейонсе в сопровождении своего мужа Jay-Z гастролирует по миру. Концерты артистов – это невероятный перфоманс, который невозможно обойти вниманием. Поэтому представители шоу-бизнеса то и делают, что скупают билеты на выступление зажигательной Бейонсе и рэпера Jay-Z.

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Не смогла обойти вниманием зрелищное мероприятие и солистка группы "НеАнгелы" Вика. Звезда выбрала Ниццу, где 18 июля состоялся долгожданный концерт американских супругов. Виктория поделилась своими впечатлениями от невероятного шоу.

Шоу "On the Run" влюбили в себя весь мир. Высокий уровень выступления: свет, постановка шоу, живой и чистый звук, зрелищно!

– поделилась впечатлениями Вика.

Допис, поширений ВИКТОРИЯ Смеюха неАнгелы️. (@vikanablack) 18 Лип 2018 р. о 11:27 PDT

Допис, поширений ВИКТОРИЯ Смеюха неАнгелы️. (@vikanablack) 18 Лип 2018 р. о 11:30 PDT

В мини-шортах и яркой футболке певица из группы "НеАнгелы" зажгла под ритмичную музыку. Звезда показала горячие танцы, не стесняясь толпы поклонников Бейонсе.

Было здорово! Я не могла устоять на месте. Какие ритмы, какой голос, какая сильная энергия у Бейонсе. Эх, захотелось выскочить на сцену и сказать: "Отдохни, моя любимая вокалистка, а я за тебя поработаю", – пошутила Вика.

Допис, поширений ВИКТОРИЯ Смеюха неАнгелы️. (@vikanablack) 19 Лип 2018 р. о 7:17 PDT