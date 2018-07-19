20:19
19 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
19°C
25°C 18°C
  • пятница
    24°C 18°C
  • суббота
    25°C 19°C
  • воскресенье
    23°C 19°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Царь-двигатель России. Золушка по-русски
Вєсті Кремля
21:32, 18 июля
Вести.UA. Винник будет преподавать Волчицеведение. Емец бежит из затопленного "Титаника"
Вєсті.UA
21:17, 18 июля
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
20:10, сегодня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса

Вика из группы "НеАнгелы" показала горячие танцы под песню Бейонсе: видео

106 Читати новину українською
Вика из "НеАнгелов"
Вика из "НеАнгелов" / Соцсети

Участница популярной украинской группы "НеАнгелы" Вика пошла на концерт Бейонсе. Зажигательные ритмы песен американки побудили артистку по-особенному станцевать.

До осени 2018 года талантливая американская поп-дива Бейонсе в сопровождении своего мужа Jay-Z гастролирует по миру. Концерты артистов – это невероятный перфоманс, который невозможно обойти вниманием. Поэтому представители шоу-бизнеса то и делают, что скупают билеты на выступление зажигательной Бейонсе и рэпера Jay-Z.

Читайте также: Солистка группы "НеАнгелы" снялась полностью обнаженной в эротической фотосессии (18+)

Не смогла обойти вниманием зрелищное мероприятие и солистка группы "НеАнгелы" Вика. Звезда выбрала Ниццу, где 18 июля состоялся долгожданный концерт американских супругов. Виктория поделилась своими впечатлениями от невероятного шоу.

Шоу "On the Run" влюбили в себя весь мир. Высокий уровень выступления: свет, постановка шоу, живой и чистый звук, зрелищно!
– поделилась впечатлениями Вика.

 

 

В мини-шортах и яркой футболке певица из группы "НеАнгелы" зажгла под ритмичную музыку. Звезда показала горячие танцы, не стесняясь толпы поклонников Бейонсе.

Было здорово! Я не могла устоять на месте. Какие ритмы, какой голос, какая сильная энергия у Бейонсе. Эх, захотелось выскочить на сцену и сказать: "Отдохни, моя любимая вокалистка, а я за тебя поработаю", – пошутила Вика.

 

 

Теги: Новости Украины LifeStyle Музыка Бейонсе
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Кровавое "хлебное" перемирие: печальная статистика обстрелов и потерь на Донбассе
сегодня, 20:01 Кровавое "хлебное" перемирие: печальная статистика обстрелов и потерь на Донбассе
32
Опасно для жизни: как не превратить Украину в выгребную яму ЕС и мира
сегодня, 19:02 Опасно для жизни: как не превратить Украину в выгребную яму ЕС и мира
Тетяна Бучок 155
Як чиновники створюють райські умови для ворожих диверсантів в українському тилу
сегодня, 18:00 Як чиновники створюють райські умови для ворожих диверсантів в українському тилу
Дмитро Гнап 184
В Израиле фактически узаконили апартеид
сегодня, 17:01 В Израиле фактически узаконили апартеид
Блог Соцмережі 1046
Айфони чи боінги не "народжуються" в селах: економічний розвиток за містами
сегодня, 16:58 Айфони чи боінги не "народжуються" в селах: економічний розвиток за містами
Інститут Просвіти 243
Тимошенко поразила новым стилем: появились фото
 16 февраля 2016 , 11:31
Рыбачук объяснил, почему Порошенко не спешит заканчивать войну на Донбассе
 23 июня 2016 , 21:53 9
Эксперт рассказал, что Путин придумал делать с Донбассом
 8 мая 2016 , 08:01
Появились фото и видео драки польских и украинских фанатов
 21 июня 2016 , 21:10 1
Мэрайя Кэри пришла на вечеринку без юбки (18+)
 28 июня 2016 , 03:40 1
Украинскому певцу позвонили из "ДНР"
 6 марта 2016 , 15:33
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук