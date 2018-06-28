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Виктория Бекхэм одела сына Бруклина на благотворительный бал Элтона Джона: фото

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Виктория Бекхэм с сыном Бруклином
Виктория Бекхэм с сыном Бруклином / Instagram

В среду, 27 июня, в британском Виндзоре прошел благотворительный бал в честь 25-летия Фонда Элтона Джона, направленного на борьбу со СПИДом.

Спонсором мероприятия стал бренд Bulgari, а вход стоил от 4 тысячи фунтов (около 139 тысячи грн). Из британских селебрити событие посетили певица Николь Шерзингер, художница Марина Абрамович, экс-первая ракетка мира Мария Шарапова с бойфрендом Александром Гилксом, а также знаменитый дизайнер Виктория Бекхэм с сыном Бруклином.

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На своей странице в Instagram Виктория показала фотографию, как помогает одеваться старшему сыну.

вікторія бекхем з сином брукліном на благодійному балі елтона джона
Бруклин и Виктория Бекхэм / Instagram

вікторія бекхем з сином брукліном на благодійному балі елтона джона
Бруклин и Виктория Бекхэм / Instagram

К слову, Виктория Бекхэм выбрала для себя простую и интересную прическу на благотворительный бал. Женщина сделала низкий хвостик, который подвязала черной лентой.

зачіска вікторії бекхем
Прическа Виктории Бекхэм/ Instagram-сторіз

Кроме того, певец Эд Ширан выступил на благотворительном балу и опубликовал фото с Элтоном Джоном.

 

Теги: LifeStyle Музыка благотворительность СПИД Виктория Бекхэм Элтон Джон
Источник: 24 Канал
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