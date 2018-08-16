Виктория Бекхэм показала семейный отдых на Бали: фото

Чета Бекхэмов собрались на роскошный отдых с четырьмя детьми. Поклонников тронули семейные фото знаменитостей в социальных сетях.

Виктория опубликовала новые снимки на своей странице в Instagram.

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На фото изображены четверо детей – сыновья Бруклин, Ромео и Круз, а также дочь Харпер, вместе с Дэвидом Бекхэмом.

"Люблю своих детей", – прокомментировала снимок Виктория.



Семья Бекхэмов на Бали / Instagram

Кроме того, Виктория Бекхэм показала нежное фото, где она обнимает дочь Харпер.



Виктория Бекхэм с дочерью Харпер / Instagram

"Моя собственная Baby Spice", – назвала снимок с дочерью экс-участница группы Spice Girls Виктория.



Харпер / Instagram

Также жена Дэвида Бекхэма опубликовала смешное видео с сыном и дочерью – Бруклином и Харпер.

"Харпер очень любит своего старшего брата", – добавила она.