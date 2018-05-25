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Виктория Бекхэм прокомментировала свадебный образ Меган Маркл

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Виктория Бекхэм прокомментировала свадебный образ Меган Маркл
Виктория Бекхэм прокомментировала свадебный образ Меган Маркл / www.cosmopolitan.com

Дизайнерка и певица Виктория Бекхэм, которая со своим мужем Дэвидом стала одной из звездных гостей на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл, прокомментировала, что же думает о свадебном платье невесты.

Об этом требовательная дизайнерка рассказала в интервью изданию The Evening Standard.

Виктория вынесла модный вердикт и отметила, что осталась в восторге от свадебного образа Меган Маркл.

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Это было невероятной красоты свадьба, а Меган выглядела потрясающе. Платье идеально на ней сидело и очень ей подходило. Они с Гарри – созданы друг для друга. Для меня большая честь, что меня пригласили разделить их радость,
– поделилась модница-Бекхэм.

Свадьба принца Гарри и Меган Маркл 19 мая

Кроме этого она добавила, почему на свадьбу герцогов Сассекских выбрала экстравагантное платье.

Виктория Бэкхем на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл

"На свадьбе принца Уильяма я была на седьмом месяце беременности, поэтому мой выбор был ограничен, если вы понимаете, о чем я. В этот же раз я надела то, что хотела! Это одно из моих любимых платьев в любимом темно-синем цвете", – добавила Виктория Бекхэм.

Теги: LifeStyle Мода Королівська сім'я Меган Маркл Виктория Бекхэм Свадьба принца Гарри и Меган Маркл Звездные свадьбы Королевская свадьба
Источник: 24 Канал
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