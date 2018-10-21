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      Виктория Бекхэм проплакала два дня после публичных признаний мужа об их браке: подробности

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      Виктория Бекхэм
      Виктория Бекхэм / GettyImages

      Британский дизайнер Виктория Бекхэм проплакала два дня из-за своего мужа Дэвида Бекхэма, который назвал их 19-летний брак "тяжелым трудом".

      Ранее в эфире австралийской программы в The Sunday Project Дэвид Бекхэм заявил, что его брак с Викторией далек от идеала, и с годами романтики становится меньше. В это время дизайнер положительно описывала их брак.

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      "Быть в браке столько лет, сколько мы, – всегда тяжелый труд. С годами с романтикой дела обстоят все сложнее", – произнес мужчина.

      Источник из окружения Бекхэмов сообщил, что слова Дэвида полностью опустошили ее. Об этом пишет издание The Sun.

      Она в шоке от того, что он мог сказать такие бездушные вещи и публично опозорить ее. Когда она узнала об интервью, в доме Бекхэмов будто взорвалась ядерная бомба,
      – рассказал инсайдер о реакции Виктории на интервью ее мужа.

      Известно, что сейчас дизайнер находится в санатории в Баден-Бадене.

      Напомним, Виктория и Дэвид женаты с 1999 года. У супругов четверо детей – сыновья Бруклин, Ромео и Круз, а также дочь Харпер.

      Теги: LifeStyle Звездные романы Виктория Бекхэм
      Источник: 24 Канал
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      Новости за 21 октября
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