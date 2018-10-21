Виктория Бекхэм проплакала два дня после публичных признаний мужа об их браке: подробности

Британский дизайнер Виктория Бекхэм проплакала два дня из-за своего мужа Дэвида Бекхэма, который назвал их 19-летний брак "тяжелым трудом".

Ранее в эфире австралийской программы в The Sunday Project Дэвид Бекхэм заявил, что его брак с Викторией далек от идеала, и с годами романтики становится меньше. В это время дизайнер положительно описывала их брак.

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"Быть в браке столько лет, сколько мы, – всегда тяжелый труд. С годами с романтикой дела обстоят все сложнее", – произнес мужчина.

Источник из окружения Бекхэмов сообщил, что слова Дэвида полностью опустошили ее. Об этом пишет издание The Sun.

Она в шоке от того, что он мог сказать такие бездушные вещи и публично опозорить ее. Когда она узнала об интервью, в доме Бекхэмов будто взорвалась ядерная бомба,

– рассказал инсайдер о реакции Виктории на интервью ее мужа.

Известно, что сейчас дизайнер находится в санатории в Баден-Бадене.

Напомним, Виктория и Дэвид женаты с 1999 года. У супругов четверо детей – сыновья Бруклин, Ромео и Круз, а также дочь Харпер.