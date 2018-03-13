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Виктория Бекхэм призналась, что ее больше вдохновляет: творчество в составе Spice Girls или мода

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Виктория Бекхэм
Виктория Бекхэм / Фото из открытых источников

Известная актриса, модель, дизайнер и певица Виктория Бекхэм в одном из недавних интервью призналась, что дает ей вдохновение и кто ее поддерживает в течение жизни.

Об этом звезда рассказала в live-интервью в Facebook для бутика Dover Street. Викторию интервьюировала вице-президент Facebook Никола Мендельсон, которая зачитывала вопросы пользователей сети.

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Виктория Бекхэм в стильном костюме и Никола Мендельсон в ярком платье

На один из вопросов Бекхэм ответила, что модный бизнес – это именно та сфера, в которой она чувствует себя лучше всего.

Мне нравилось петь в составе Spice Girls, было очень весело, у нас были невероятные фанаты. Но в фэшн-индустрии мне комфортнее. В этом я явно чувствую себя более уверенно. Я постоянно чему-то учусь, я никогда не притворяюсь, что все знаю. Я очень амбициозная, у меня много планов и идей. Каждое утро я просыпаюсь с предвкушением чего-то интересного, что мы будем сегодня делать, что будем создавать,
– поделилась Бекхэм.

Звезда добавила, что в течение десяти лет существования ее марки одежды, всю жизнь она получает поддержку от мужа-футболиста Дэвида Бекхэма и совместных детей. А еще от женщин, с которыми она работает много лет.

Кто такие Spice Girls?

Британская женская поп-группа Spice Girls была создана в 1994 году с участием Мелани Браун (Мел Б), Виктории Адамс (Бекхэм), Эммы Бантон, Мелани Чисхольм (Мел С) и Джерри Холливелл. Но в 2001 году коллектив распался и каждая из певиц запустила собственный сольный проект, кроме Виктории Бекхэм – она начала строить карьеру дизайнера.

В ноябре 2017-го начали появляться слухи о воссоединении группы, а в феврале участницы группы официально сообщили, что воссоединяются и даже поедут в мировое турне.

Теги: LifeStyle Музыка Мода Голливуд Spice Girls
Источник: 24 Канал
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