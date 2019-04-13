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      ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН ЛОМАЧЕНКО – КРОЛЛА
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      ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН ЛОМАЧЕНКО – КРОЛЛА

      Выпуск новостей за 11:00: Пасхальное перемирие на Донбассе. Попытка самоубийства в Киеве

      Выпуск новостей 3 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 13 апреля по состоянию на 11:00 – 18 апреля на Донбассе должнj воцариться пасхальное перемирие. Придерживаться его призвали Россию лидер Германии Ангела Меркель и Президент Украины Петр Порошенко. В Киеве мужчина хотел покончить жизнь самоубийством и бросался под машины – отделался переломами/

      Также в выпуске:

      На Востоке враг не прекращает обстрелы украинских позиций из минометов различных калибров: один украинский военный погиб, еще двое – ранены.

      Австрийскому журналисту, который распространял пропаганду РФ, отменили запрет въезда в Украину.

      Польская власть отказалась впускать российский парусник с крымскими курсантами в свои территориальные воды.

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      Теги: Война на Донбассе Новости Киева Самоубийство Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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