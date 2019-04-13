Выпуск новостей за 11:00: Пасхальное перемирие на Донбассе. Попытка самоубийства в Киеве
В выпуске новостей за 13 апреля по состоянию на 11:00 – 18 апреля на Донбассе должнj воцариться пасхальное перемирие. Придерживаться его призвали Россию лидер Германии Ангела Меркель и Президент Украины Петр Порошенко. В Киеве мужчина хотел покончить жизнь самоубийством и бросался под машины – отделался переломами/
Также в выпуске:
На Востоке враг не прекращает обстрелы украинских позиций из минометов различных калибров: один украинский военный погиб, еще двое – ранены.
Австрийскому журналисту, который распространял пропаганду РФ, отменили запрет въезда в Украину.
Польская власть отказалась впускать российский парусник с крымскими курсантами в свои территориальные воды.
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
-
Порошенко официально сообщил, когда приедет на "Олимпийский" к Зеленскомусегодня , 11:47
-
У них разные роли – дворецкий принцессы Дианы прокомментировал слухи о вражде между Кейт и Мегансегодня , 10:03
-
Главные новости 12 апреля: встреча Зеленского и Порошенко с Макроном, стрельба в Тюменисегодня , 09:03
Комментарии