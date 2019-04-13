Выпуск новостей за 11:00: Пасхальное перемирие на Донбассе. Попытка самоубийства в Киеве

В выпуске новостей за 13 апреля по состоянию на 11:00 – 18 апреля на Донбассе должнj воцариться пасхальное перемирие. Придерживаться его призвали Россию лидер Германии Ангела Меркель и Президент Украины Петр Порошенко. В Киеве мужчина хотел покончить жизнь самоубийством и бросался под машины – отделался переломами/

Также в выпуске: На Востоке враг не прекращает обстрелы украинских позиций из минометов различных калибров: один украинский военный погиб, еще двое – ранены. Австрийскому журналисту, который распространял пропаганду РФ, отменили запрет въезда в Украину. Польская власть отказалась впускать российский парусник с крымскими курсантами в свои территориальные воды.

Источник: 24 канал