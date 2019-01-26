Вирер выиграла гонку преследования в Антхольце, Меркушина – 35-я
Итальянка Доротея Вирер выиграла гонку преследования 6-го этапа Кубка мира, который проходит в Антхольце. Победа на домашнем этапе, где Вирер впервые победила, позволила ей укрепить лидерство в общем зачете.
До первой стрельбы стоя Лаура Дальмайер уверенно лидировала в гонке, выигрывая у ближайших преследователей 15 секунд. Однако один промах немки позволил захватить лидерство в гонке итальянкам Доротеи Вирер и Лиге Виттоцци.
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Во время последней стрельбы уже по одному промаху допустили итальянки. Это позволило Дальмайер, которая отстрелялась на ноль, сократить отставание. Итальянка Вирер на последнем отрезке продемонстрировала невероятную скорость и финишировала первой. Дальмайер оказалась быстрее Виттоцци и финишировала второй. Итальянка Виттоцци удовлетворилась третьим местом.
Украинка Валентина Семеренко, которая должна была стартовать 60-й, участия в гонке не взяла. Зато за Украину бежала Анастасия Меркушина, которая стартовала 35-й. Анастасия допустила 5 промахов на четырех огневых рубежах и финишировала на 35 месте.