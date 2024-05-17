Отдал жизнь за Украину: в боях с россиянами в свой день рождения погиб защитник с Полтавщины
Источник:Котелевская община
Украина продолжает терять лучших сыновей и дочерей в ожесточенной борьбе с Россией. Стало известно, что на фронте в свой день рождения, 10 мая, погиб защитник с Полтавщины Виталий Соболев.
Военнослужащий был жителем поселка Котельва, что на Полтавщине. В день гибели ему исполнилось 37 лет.
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Свой последний бой воин принял на Луганщине
Погиб Виталий Соболев на Луганском направлении, вблизи населенного пункта Невское Сватовского района.
Он был гранатометчиком 1 десантно-штурмового батальона.
Как сообщили в Котелевской общине, дата и время прощания с павшим воином будут сообщены дополнительно.
Ранее Полтавщина прощалась еще с двумя защитниками
7 марта 2024 года погиб украинский защитник, уроженец Миргорода Евгений Хоменко. Павшему воину было всего 37 лет.
Мужчина служил командиром аэромобильного отделения. Без отца остались трое несовершеннолетних детей.
А 31 марта 2024 года в Миргороде попрощались с украинским пилотом Дмитрием Фишером. Он был признан одним из лучших пилотов, поднимавших в небо украинские Су-27.
Мужчина считался пропавшим с 2022 года, а в марте этого года экспертиза ДНК установила гибель пилота.
На фронте гибнут лучшие дети Украины
- 14 мая на передовой погиб боевой медик Александр "Кузьма" Кучерявенко. 21-летний парень погиб, оказывая помощь раненым.
- 12 мая в боях за Украину погиб руководитель Менского краеведческого музея Виталий Крутой. Мужчине было всего 41 год.
- А 5 мая на фронте оборвалась жизнь волонтера и воина Михаила Панкова. Мужчина работал учителем на Луганщине, а потом пережил вражеский плен.