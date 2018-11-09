Виталий Кличко поддержал Усика перед боем с Беллью

Мэр Киева, "вечный" чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Виталий Кличко пожелал успеха абсолютному чемпиону мира в первом тяжелом весе Александру Усику (15-0, 11 КО) в поединке с Тони Беллью (30-2-1, 20 КО).

Об этом Кличко-старший написал на своей странице в Facebook.

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Завтра Александр Усик будет защищать чемпионские пояса в Манчестере в поединке с Тони Бэлью. Бой будет непростой. С сильным соперником, на родине соперника. Беллью будут поддерживать много сторонников. Но я знаю, немало украинцев собираются завтра в Британии болеть за Александра. И еще больше фанов будут смотреть трансляцию. Держим кулаки! Верим, что Усик сделает все, чтобы поднялся завтра на ринге победный украинский флаг. Удачи тебе, Саша,

– написал он.

Напомним, что бой Усик – Беллью состоится 10 ноября в Манчестере. На кону поединка будут стоять все пояса украинца.

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