В бомбоубежище оказались случайно: почему делегация ЮАР не услышала российский friendly fire

Во время визита делегации ЮАР в Киев 16 июня Россия атаковала столицу Украины "Калибрамы" и "Кинжалами". Однако лидеры стран Африки вроде бы ничего не услышали.

Это 24 Каналу прокомментировал политолог Олег Лесной. По его мнению, члены делегации сделали политическое заявление, чтобы когда они приедут в Санкт-Петербург 17 июня, не пришлось ничего объяснять.

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"Это демонстрирует инфантильность и несамостоятельность этой делегации. Не услышать и не увидеть они не могли. Они осознавали риски", – сказал Лесной.

Эта поездка изначально была мертворожденной, ведь любой справедливый мир должен базироваться на украинских основах.

В чем преимущества визита

Лидеры африканских государств прибыли в Киев, чтобы представить собственный "мирный план" насчет войны России против Украины. Речь идет о скорейшем возобновлении переговоров между странами. Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что любые переговоры возможны только после вывода российских войск со всей территории нашего государства.

Прежде всего позитивно то, что Украина приняла делегацию ЮАР. Таким способом наша страна демонстрирует открытость к диалогу. Так, мы всех слушаем, но не на всех реагируем.

Кроме того, Киев посетили африканские чиновники, о которых будут делать сюжеты их СМИ. Это можно использовать, чтобы донести свою позицию.

"В совместных обращениях президент Владимир Зеленский сможет донести определенные месседжи. Хоть они и не разрушат лед, но проникнут на территорию этих стран", – констатировал Лесной.

Визит делегации ЮАР в Украину: главное