Путину демонстрировали определенные знаки: о чем свидетельствует уровень встречи главы Кремля в Китае

Владимир Путин приехал с визитом в Китай, чтобы принять участие в форме "Один пояс – один путь", а также провести встречи, в частности, с Си Цзиньпином. Однако очевидно, что он получил не тот прием, на который он рассчитывал.

Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Юрий Подорожный, отметив, что Путину в Китае уделили гораздо меньше внимания по сравнению с тем, с какими церемониями он принимал в Москве Си Цзиньпина.

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Визит не был ярким

На Востоке и в частности в Китае большое внимание уделяют именно знакам. Там меньше разговоров, а больше – показательных вещей.

Путину в Китае демонстрировали определенные знаки. Его не встречали с помпой, по крайней мере так, как встречали Си Цзиньпина в России, где даже концерты отменяли из-за его приезда,

– отметил политтехнолог.

Напомним, что в канун 24 февраля 2022 года Путин также прилетал в Китай, где проходила зимняя Олимпиада. Он сидел один на трибуне, потому что никто не устраивал ему пышной встречи и в прошлый раз. Хотя Путин приезжал к Си Цзиньпину рассказать о том, что он будет начинать полномасштабное вторжение в Украину.

"И на этот раз визит Путина в Китай не был ярким, двусторонним, ведь его не встречали как дорогого гостя, которому хотели бы продемонстрировать уважение и любовь. Даже уровень встречи Александра Лукашенко, когда он приезжал в Китае, был намного выше", – отметил Подорожный.

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Сделал Китаю "подарок"

Во время встречи с Си Цзиньпином Путин будет согласовывать дальнейшие действия и хвастаться тем, что ему удалось сделать на Ближнем Востоке, где он помог Китаю.

Израиль начал налаживать отношения со многими странами Ближнего Востока, что привело к созданию Индийско-Европейского крупного торгового пути. И Израиль должен быть одним из ключевых его фигур – транспортным хабом.

Однако война на Ближнем Востоке перечеркнула планы Индии по поводу этого Пути, потому что непонятно, как там будут разворачиваться события.

Иран и Россия, стоящие за войной на Ближнем Востоке, накануне форума оказали Китаю очень большую услугу. И Путин туда приехал как герой и надеется получить от Пекина какие-то "ордена",

– подчеркнул Юрий Подорожный.

Однако, по словам политтехнолога, то, что уровень встречи Путина по сравнению с другими участниками форума не выделяется, говорит о том, насколько Китай "доволен" поведением своего вассала.

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