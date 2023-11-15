Нас поддерживают и в нас верят, – украинская делегация об итогах визита в Вашингтон

Украинская делегация 12 ноября прибыла в США. Визит длился два дня. Затем члены делегации заявили об оптимистичных ожиданиях по решению проблемы с предоставлением Украине военной помощи, которую до сих пор не одобрил американский Конгресс.

Во вторник завершился двухдневный визит украинской делегации в Вашингтон во главе с вице-премьером и министром экономики. В составе делегации и руководитель ОП. Андрей Ермак и Юлия Свириденко рассказали об итогах визита.

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"Возвращаемся с хорошим ощущением"

Накануне, 14 ноября, чиновники встречались с американскими конгрессменами и сенаторами и пытались убедить их как можно быстрее проголосовать за дополнительный пакет помощи для Украины.

Руководитель ОП отметил, что, несмотря на определенные трудности и чиновников, которые категорически против поддержки, дружественные к Украине законодатели делают все, чтобы проголосовать за дополнительную помощь.

Все это понимают, что это очень важно, что эта помощь нам крайне нужна, чтобы продолжать нашу борьбу. У нас есть мотивация и все для того, чтобы получив эту помощь, продолжать наши усилия, и наша цель — победа. В этом нас поддерживают и верят. Возвращаемся с хорошим чувством и важно, чтобы каждый такой визит заканчивался результатами нашей победы,

– заявил Ермак после встречи.

Первая вице-премьер и министр экономики считает, что делегации удалось убедить партнеров помогать экономике Украины. По словам Свириденко, они видят перспективы нашей экономики, верят в то, что государство может построить сильные институты и сильную экономику.

Все понимают, что у нас экзистенциальная война. У России есть вариант не послать армию, партнеры могут помогать или не помогать, а у нас есть только единственный путь — воевать. Мы верим в победу. Мне кажется, что мы убедили в этом наших партнеров еще раз,

— заявила вице-премьер.

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Детали визита украинской делегации в США