Вкусная запеканка из кабачков и картофеля: простой рецепт
Запеченная в духовке запеканка подойдет даже для тех, кто следит за своей фигурой. Попробуйте вкусный вариант с картофелем и кабачками.
Рецепт запеканки из кабачков и картофеля
Ингредиенты:
Кабачки – 1 шт.
Морковь – 1 шт.
Картофель – 1 шт.
Яйца – 1 шт.
Мука 1 столовая ложка
Специи сухие по вкусу
Соль по вкусу
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Рецепт приготовления запеканки из кабачков и картофеля
Овощи тщательно помойте и почистите. Потрите на крупной терке. Перемешайте с яйцом и мукой, добавьте специи и соль.
Смесь выложите в форму и запекайте около 40 минут при 180-190 градусах.
Выньте запеканку из духовки и подождите, пока она остынет. Только тогда можно доставать из формы: тогда блюдо лучше "схватится".
Рецепт запеканки из кабачков и картофеля
Источник: 24 Канал
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