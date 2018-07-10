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22:57, 6 июля
Телеканал новостей 24 Новости Здоровое питание

Вкусная запеканка из кабачков и картофеля: простой рецепт

89 Читати новину українською
Запеканка с кабачками и картофелем
Запеканка с кабачками и картофелем / pinterest.com

Запеченная в духовке запеканка подойдет даже для тех, кто следит за своей фигурой. Попробуйте вкусный вариант с картофелем и кабачками.

Рецепт запеканки из кабачков и картофеля

Ингредиенты:

Кабачки – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Картофель – 1 шт.

Яйца – 1 шт.

Мука 1 столовая ложка

Специи сухие по вкусу

Соль по вкусу

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Рецепт приготовления запеканки из кабачков и картофеля

Овощи тщательно помойте и почистите. Потрите на крупной терке. Перемешайте с яйцом и мукой, добавьте специи и соль.

Смесь выложите в форму и запекайте около 40 минут при 180-190 градусах.

Выньте запеканку из духовки и подождите, пока она остынет. Только тогда можно доставать из формы: тогда блюдо лучше "схватится".


Рецепт запеканки из кабачков и картофеля

 

Теги: LifeStyle Здоровое питание Food and Drinks
Источник: 24 Канал
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