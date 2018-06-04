Вкусно, как в детстве: рецепт вареников с вишней

Вареники с вишней – один из любимых летних десертов всей семьи. Предлагаем рецепты приготовления этих вкусных лакомств.

Рецепт вареников с вишней на воде

Ингредиенты:

Для теста:

Мука – 3 стакана

Растительное масло – 2-3 ст.л.

Вода – 1 стакан

Соль – 0,5 ч.л.

Для начинки:

Вишня – 500 г

Сахар – по вкусу

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Рецепт приготовления вареников с вишней на воде:

Очистите вишни от косточек, перемешайте с сахаром и добавьте немного кукурузного крахмала. Сок, который образуется, вылейте в отдельную емкость.

Смешайте воду с мукой, солью и маслом. Замесите тесто. Оберните его пленкой и поместите в морозилку на 15-20 минут.

Раскатайте тесто тонким слоем и порежьте небольшими кусками. В середину каждого положите вишню и залепите края теста, чтобы получился вареник в форме полумесяца.

Доведите воду до кипения, немного подсолите ее. Закиньте вареники и варите, пока они не всплывут.

Готовые вареники можно полить соком, который остался ранее, или сделать из него сироп, добавив воды и сахара, и отварив.



Рецепт вареников с вишней

Вареники с вишней в мультиварке

Вареники с вишней можно приготовить и в мультиварке. Блюдо получается очень вкусным, а сами вареники аккуратными.

Ингредиенты:

Для теста:

Мука – 1 килограмм

500 мл кислого молока или кефира

Ложка сахара

Щепотка соды

Пол чайной ложки соли.

Для начинки:

Свежая или замороженная вишня

Сахар

Рецепт приготовления вареников в мультиварке с вишней:

В кефир или простоквашу добавить сахар, соду и соль. Высыпать муку и замесить мягкое эластичное тесто. Оно не должно быть липким. Оставьте тесто на полчаса.

Промойте вишню и выньте косточки. Тесто раскатайте и вырежьте кружочки. Положите на каждый кружок несколько ягод и присыпьте сахаром. Края плотно слепите. Емкость для варки на пару промажьте маслом и выложите вареники. В чашу мультиварки налейте кипяток, закройте кастрюлю крышкой и поставьте режим "варка на пару" на 6-7 минут. Готовые вареники посыпьте сахарной пудрой или полейте сметаной.

Вареники с вишней на молоке

Ингредиенты:

Яичные белки – 3 шт.

Вода – 0,5 стакана

Молоко 2,5% – 0,5 стакана

Соль – 0,5 ч. л.

Мука – 5-6 стаканов

Вишни – 800 г

Сахар – 0,5 стакана

Манная крупа

Рецепт приготовления вареников с вишней на молоке

Сначала отделите яичные белки от желтков. Размешайте белки с водой, молоком и солью. Постоянно помешивая, добавьте к массе муку. Замешайте еластичное тесто. После того, как тесто будет готово, поместите его в емкость и накройте крышкой или салфеткой, оставьте его на 30-40 минут.

Очистите и выньте косточки из вишни, пересыпьте ее сахаром и манной крупой, оставьте на 30-40 минут. Образовавшийся сок слейте.

Раскатайте тесто тонким слоем, используя стакан, выдавите кружочки.

На середину каждого кружка выложите ягоды и плотно соедините края теста.

Варите вареники в кипящей подсоленной воде (на 4 л воды используйте неполную столовую ложку соли), пока они не всплывут.