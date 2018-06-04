Вкусно, как в детстве: рецепт вареников с вишней
Вареники с вишней – один из любимых летних десертов всей семьи. Предлагаем рецепты приготовления этих вкусных лакомств.
Рецепт вареников с вишней на воде
Ингредиенты:
Для теста:
Мука – 3 стакана
Растительное масло – 2-3 ст.л.
Вода – 1 стакан
Соль – 0,5 ч.л.
Для начинки:
Вишня – 500 г
Сахар – по вкусу
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Рецепт приготовления вареников с вишней на воде:
Очистите вишни от косточек, перемешайте с сахаром и добавьте немного кукурузного крахмала. Сок, который образуется, вылейте в отдельную емкость.
Смешайте воду с мукой, солью и маслом. Замесите тесто. Оберните его пленкой и поместите в морозилку на 15-20 минут.
Раскатайте тесто тонким слоем и порежьте небольшими кусками. В середину каждого положите вишню и залепите края теста, чтобы получился вареник в форме полумесяца.
Доведите воду до кипения, немного подсолите ее. Закиньте вареники и варите, пока они не всплывут.
Готовые вареники можно полить соком, который остался ранее, или сделать из него сироп, добавив воды и сахара, и отварив.
Рецепт вареников с вишней
Вареники с вишней в мультиварке
Вареники с вишней можно приготовить и в мультиварке. Блюдо получается очень вкусным, а сами вареники аккуратными.
Ингредиенты:
Для теста:
Мука – 1 килограмм
500 мл кислого молока или кефира
Ложка сахара
Щепотка соды
Пол чайной ложки соли.
Для начинки:
Свежая или замороженная вишня
Сахар
Рецепт приготовления вареников в мультиварке с вишней:
В кефир или простоквашу добавить сахар, соду и соль. Высыпать муку и замесить мягкое эластичное тесто. Оно не должно быть липким. Оставьте тесто на полчаса.
Промойте вишню и выньте косточки. Тесто раскатайте и вырежьте кружочки. Положите на каждый кружок несколько ягод и присыпьте сахаром. Края плотно слепите. Емкость для варки на пару промажьте маслом и выложите вареники. В чашу мультиварки налейте кипяток, закройте кастрюлю крышкой и поставьте режим "варка на пару" на 6-7 минут. Готовые вареники посыпьте сахарной пудрой или полейте сметаной.
Вареники с вишней на молоке
Ингредиенты:
Яичные белки – 3 шт.
Вода – 0,5 стакана
Молоко 2,5% – 0,5 стакана
Соль – 0,5 ч. л.
Мука – 5-6 стаканов
Вишни – 800 г
Сахар – 0,5 стакана
Манная крупа
Рецепт приготовления вареников с вишней на молоке
Сначала отделите яичные белки от желтков. Размешайте белки с водой, молоком и солью. Постоянно помешивая, добавьте к массе муку. Замешайте еластичное тесто. После того, как тесто будет готово, поместите его в емкость и накройте крышкой или салфеткой, оставьте его на 30-40 минут.
Очистите и выньте косточки из вишни, пересыпьте ее сахаром и манной крупой, оставьте на 30-40 минут. Образовавшийся сок слейте.
Раскатайте тесто тонким слоем, используя стакан, выдавите кружочки.
На середину каждого кружка выложите ягоды и плотно соедините края теста.
Варите вареники в кипящей подсоленной воде (на 4 л воды используйте неполную столовую ложку соли), пока они не всплывут.