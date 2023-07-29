Путин в октябре может посетить Китай: арестуют ли там диктатора

В Кремле заявили, что Владимир Путин планирует посетить Китай в октябре этого года. Именно тогда состоится форум "Один пояс – один путь". По факту – это единственная страна, куда российский диктатор может поехать и ему обеспечат безопасность.

Об этом 24 Каналу сказал кандидат политических наук, эксперт Центральной и Восточной Европы Иван Преображенский. Он подчеркнул, что Китай не соблюдает международные стандарты и не связан с нормами Римского устава. А значит не выдаст международного преступника Путина правосудию.

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"Китай никого никому не выдает. Так, он служит постоянным прикрытием Северной Кореи и династии Кимов там", – добавил Преображенский.

Вероятная цель визита Путина

Путин стремительно теряет свои позиции на международной арене и, таким образом, падает в глазах своей так называемой правящей "элиты". Ситуация с ЮАР, когда кремлевского руководителя попросили лично не приезжать на саммит БРИКС, еще больше пошатнула диктаторский стульчик.

У Путина сейчас критическая ситуация. Он для своих прихвостней – правящего российского класса – одновременно потерял статус по всем направлениям. Его не поддержал народ, когда Пригожин пошел на Москву. Его не защитила армия и выяснилось, что он и Россию не может представлять на внешней арене. Его нельзя отправить "сапогом по трибуне стучать",

– отметил кандидат политических наук.

По мнению Преображенского, в Китае Путин может провести с Си Цзиньпином определенный публичный разговор.

Иван Преображенский о позициях Путина на международной арене: смотреть видео

Напомним, Путин последний раз посещал Китай в прошлом году, когда проходили зимние Олимпийские игры в Пекине. Китайский лидер приезжал в российскую столицу в марте этого года. Тогда Си Цзиньпин провел встречу с Владимиром Путиным.

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