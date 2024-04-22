Боится, что ATACMS долетит: куда мог исчезнуть Путин

Российское оппозиционное издание проанализировало график Владимира Путина и сообщило, что за последние две недели он не проводил ни одного выездного мероприятия, все делает только онлайн из Кремля и своей резиденции в Ново-Огарево. Российский диктатор "спрятался", ведь боится ракет ATACMS, которые США должны передать Украине.

Такое мнение 24 Каналу выразила российская оппозиционерка Ольга Курносова, заметив, что Путин также может готовить новые "обещания" для инаугурационной речи. Однако россияне уже сами понимают всю их "результативность".

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Боится ATACMS

Российская оппозиционерка предположила, что Путин испугался выделения помощи Украине от США на 61 миллиард долларов, которые уже даже подготовили номенклатуру вооружения.

Конечно, что есть для чего "засунуться" в бункер. А может, ATACMS долетит до Ново-Огорево? Представляете, какая будет неожиданность?,

– заметила Курносова.

Готовит инаугурационную речь

Вероятно, что Путин, по мнению российской оппозиционерки, сейчас готовит себе инаугурационную речь. Еще 29 февраля Путин имел обращение к Федеральному собранию, где было много обещаний на огромные деньги.

Кто-то же еще не потерял математические способности, чтобы посчитать, сколько нужно денег из российского бюджета, чтобы выполнить обещания. Оказывается же, что бюджета не хватит, а еще есть и военные расходы,

– отметила Курносова.

Также она добавила, что жители Орска, Оренбурга и других городов Урала уже на себе проверили "эффективность" обещаний российского диктатора.

"Если Путина спросят, что произошло с Россией, он ответит, что она ушла под воду", – подчеркнула российская оппозиционерка.

Владимир Путин: последние новости

Поздно вечером 21 апреля кортеж российского диктатора прибыл в Кремль. РосСМИ отмечают, что это произошло "несмотря на дождь и лужи".

Владимир Зеленский заявил, что следующими планами Путина могут стать страны Балтии. Также он добавил, что кремлевский диктатор ошибся, когда решил напасть на Украину.

Также глава нашего государства отметил, что идея "замораживания войны" может привести к увеличению военного потенциала Кремля. По его словам, пауза может стать лишь выгодой для Путина.