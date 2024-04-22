Таку думку 24 Каналу висловила російська опозиціонерка Ольга Курносова, зауваживши, що Путін також може готувати нові "обіцянки" для інавгураційної промови. Однак росіяни вже самі розуміють всю їхню "результативність".

Дивіться також Путін набрид усім, – Мурзагулов припустив, як може втратити владу диктатор

Боїться ATACMS

Російська опозиціонерка припустила, що Путін злякався виділення допомоги Україні від США на 61 мільярд доларів, які вже навіть підготували номенклатуру озброєння.

Звісно, що є для чого "засунутись" в бункер. А може, ATACMS долетить до Ново-Огорьово? Уявляєте, яка буде несподіванка?,

– зауважила Курносова.

Готує інавгураційну промову

Ймовірно, що Путін, на думку російської опозиціонерки, зараз готує собі інавгураційну промову. Ще 29 лютого Путін мав звернення до Федеральних зборів, де було багато обіцянок на величезні гроші.

Хтось ж ще не втратив математичні здібності, аби порахувати, скільки потрібно грошей з російського бюджету, щоб виконати обіцянки. Виявляється ж, що бюджету не вистачить, а ще є і військові витрати,

– зазначила Курносова.

Також вона додала, що жителі Орська, Оренбурга та інших міст Уралу вже на собі перевірили "ефективність" обіцянок російського диктатора.

"Якщо Путіна спитають, що сталось з Росією, він відповість, що вона пішла під воду", – підкреслила російська опозиціонерка.

Цікаво! Через повінь у Росії постраждала вже низка регіонів. Владімір Путін не особливо про це турбується та не відвідав жодну з постраждалих областей. Своє "занепокоєння" він виявив лише на словах.

Владімір Путін: останні новини