Зеленский провел важную встречу с украинскими генералами

Владимир Зеленский встретился с украинскими генералами – командующими ОСГВ и начальником оперативного управления штаба. Президент Украины заинтриговал лаконичной подписью к фото.

Президент Украины 8 июня совершил несколько важных встреч. В частности – совершил визиты в Херсонскую и Николаевскую области, где заслушал доклады о последствиях затопления из-за подрыва Каховской ГЭС.

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Важная встреча

Зеленский сообщил, что встретился с:

командующим Сухопутными войсками генерал-полковником Александром Сырским;

командующим оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александром Тарнавским;

начальником оперативного управления штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Александром Комаренко.

Комаренко, Сырский, Тарнавский. Важная встреча,

– лаконично подписал фотографию Зеленский.

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Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк опроверг, что началось широкомасштабное контрнаступление ВСУ. Он подчеркнул, что к подобным заявлениям россиян нужно быть готовыми. По его словам, сейчас проходят оборонно-наступательные действия с элементами тестирования оборонных линий России и увеличением интенсивности обстрелов транспортно-логистической тыловой инфраструктуры России.

Вместе с тем Подоляк подчеркнул, что Ставка Верховного Главнокомандующего уже приняла четкие решения. Кроме того, Президент Украины уже утвердил: кто, куда и как будет двигаться.

"Думаю, мы с вами будем полностью удовлетворены, как наши ребята продвигаются вперед", – заявил Подоляк.

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