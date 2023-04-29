Зеленский рассказал, что бы делал во время войны, если бы не был президентом

Украинский лидер дал большое интервью финским, шведским, датским и норвежским журналистам. В нем Зеленский рассказал о войне, контрнаступлении и собственных жизненных переживаниях.

Президент Владимир Зеленский рассказал, как бы сложилась его судьба во время войны, если бы он не был главой государства. Сначала он заявил, что во время полномасштабного вторжения точно был бы в Украине.

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Что бы делал Зеленский

Я бы точно был в Украине и точно боролся бы, как солдат,

– сказал глава государства.

Он также добавил, что контрнаступление ВСУ начнется быстрее, чем Украина получит F-16. Ведь "мы так затягивать не можем".

Кроме того, президент уверен, что Россия очень ослабла в войне с прошлого года, поэтому ситуация по возможным украинским жертвам в ходе освобождения Крыма сильно отличается.

В то же время наступательная операция на окупантов зависит не только от боевой и бронированной техники, но и от информационных угроз, которые несут некоторые публикации прессы мира. Зеленский подчеркнул, что информация, не помогающая ВСУ, выходит не только в российской печати.

Однако, даже если такая информация будет появляться ежедневно, она не остановит наступление украинских защитников на захватчиков.

Что следует знать о контрнаступлении ВСУ