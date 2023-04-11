Ситуация на фронте и обеспечение боеприпасами: Зеленский собирал Ставку
Источник:сайт Президента
11 апреля президент Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки Главнокомандующего. Участники встречи обсудили ситуацию в стране.
Среди насущных тем, требовавших рассмотрения, был вопрос обеспечения украинских военных боеприпасами. Участники Ставки проанализировали возможность увеличения поставок боеприпасов для военных.
Смотрите также Термин "проигрыш" должен стать спутником термина "агрессор": главное из обращения Зеленского
Какие еще темы обсудили
Во время собрания участники заслушали доклады по общей оперативной обстановке на передовой и ситуации на участках фронта в пределах зон ответственности оперативно-стратегических группировок войск.
Кроме того, руководство украинской разведки проинформировало о возможных действиях государства-агрессора в ближайшей перспективе. Также было продолжено рассмотрение вопроса по комплектованию личным составом, вооружением и военной техникой созданных бригад Сил обороны.
Среди прочего, члены Ставки обсудили вопросы повышения эффективности системы управления и взаимодействия различных группировок сил безопасности и обороны Украины во время выполнения боевых задач.
Украине необходимы боеприпасы: что известно
- Недавно Евросоюз и Норвегия согласовали программу снабжения 1 миллиона снарядов калибром 155 миллиметров для Украины. На реализацию плана было выделено 2 миллиарда евро.
- Кроме того, в Болгарии заявили о возможности передать на нужды нашего государства большое количество снарядов. По словам главы оборонного ведомства страны, это может даже изменить ход войны, ведь речь идет о сотнях тысяч боеприпасов.
- Вместе с тем, Польша в несколько раз будет увеличивать объемы производства снарядов для вооруженных сил. Премьер-министр Матеуш Моравецкий констатировал, что предприятие Dezamet будет наращивать свои мощности, чтобы нашим военным было чем давать отпор оккупантам.
- Также министр обороны Франции Себастьян Лекорню говорил о том, что его государство в два раза увеличит поставки снарядов 155-миллиметрового калибра, ведь они крайне нужны Украине для контрнаступления.