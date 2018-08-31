Владимир Кличко вернулся на ринг и показал свою спортивную форму: видео

Бывший чемпион мира Владимир Кличко провел тренировку и заявил, что не хочет прекращать заниматься боксом, несмотря на завершение карьеры.

Соответствующее видео спарринга на ринге Кличко обнародовал в своем Іnstagram.

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"Продолжайте движение независимо от ваших целей", – подписал видео Владимир Кличко.

Владимир Кличко, который год назад заявил о завершении боксерской карьеры, в очередной раз продемонстрировал, что находится в отличной форме и не растерял навыков и умений.

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