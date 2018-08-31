Владимир Кличко вернулся на ринг и показал свою спортивную форму: видео
Бывший чемпион мира Владимир Кличко провел тренировку и заявил, что не хочет прекращать заниматься боксом, несмотря на завершение карьеры.
Соответствующее видео спарринга на ринге Кличко обнародовал в своем Іnstagram.
Читайте также: Топ-10 самых богатых боксеров мира: "Мистер Деньги", "Золотой парень", Кличко и другие
"Продолжайте движение независимо от ваших целей", – подписал видео Владимир Кличко.
Владимир Кличко, который год назад заявил о завершении боксерской карьеры, в очередной раз продемонстрировал, что находится в отличной форме и не растерял навыков и умений.
Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии
Паралимпиада-2018: медальный зачет18 марта , 09:05
Видео боя Ломаченко – Линарес13 мая , 06:50
Организаторы отменили квалификационную гонку в США из-за дождя25 августа 2012 , 18:06
Хоккей: "Беркут" одержал третью победу в трех матчах22 сентября 2012 , 12:27
Немецкая "молодежка" не хочет ехать в Украину на матч плей-офф Евро-201516 сентября 2014 , 10:23
Президент ФФУ: В Украине максимальные шансы на проведение финала Лиги чемпионов18 апреля 2015 , 11:34