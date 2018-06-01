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Владимир Остапчук окрестил новорожденного сына: красноречивые фото

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Владимир Остапчук с дочкой Эмилией
Владимир Остапчук с дочкой Эмилией / Instagram / @vova_ostapchuk

Звездный отец Владимир Остапчук с женой Еленой окрестили сына в Михайловском Златоверхом монастыре. Младшего Остапчука назвали Эваном-Александром.

На церемонии крещения присутствовали близкие друзья пары, которые стали крестными сына – продюсер Сергей Перман и Марина Петрич.

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На праздничное событие счастливый Владимир одел классический костюм с белой рубашкой и кроссовками, а жена Елена – нежное длинное платье бирюзового оттенка с бежевым принтом, прикрыв голову белым платком.

 

В день крещения сына Остапчук журналисты "Viva!" также побывали в церкви и сняли эксклюзивный репортаж, в котором в деталях показано церковное действо.


Кадры из фотосессии журнала "Viva!" в Instagram Stories Владимира Остапчука

Кадры из фотосессии журнала "Viva!" в Instagram Stories Владимира Остапчука

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Телеведущий Остапчук также поделился фотографией, где гуляет с сыном, разместив его в удобном слинге. Новое фото Владимир так и подписал: "Слинг-папа".

 

Стоит напомнить, что новорожденному сыну Остапчука недавно исполнилось два месяца. Мальчик родился 19 марта в частной клинике Маунт-Синай в Торонто, Канада. Кроме Эвана, у супругов также растет дочь Эмилия.

Теги: LifeStyle Новости Украины Дети
Источник: 24 Канал
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