Власть Киева жалуется из-за недостатка средств на подготовку столицы к зимнему периоду

Отсутствие необходимых средств в уставном капитале коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" значительно усложняет процесс подготовки к отопительному сезону, закупку техники и энергоносителей, выполнение задач по ремонту и модернизации тепловых сетей.

Об этом информирует пресс-служба КГГА.

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Возврат теплового имущества под контроль города после завершения сделки с ПАО "Киевэнерго" – это совместная ответственность за его дальнейшую модернизацию и стабильную работу, преодоление кризисных процессов, для чего необходима поддержка со стороны собственника в лице Киевсовета. Сегодня мы должны действовать сообща, чтобы вернуть киевлянам необходимые услуги,

– отметил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

Он также напомнил, что 20 июля решение об увеличении уставного капитала Киевтеплоэнерго с 1,2 до 2 миллиардов гривен не было поддержано депутатами.

По словам Пантелеева, указанные средства необходимы для надлежащей комплектации техники и оборудования, закупки трубопроводов и других материалов для ремонта сетей, закупки техники и оборудования для работы персонала, своевременного расчета за энергоносители.

"Финансовых объемов для качественной подготовки города к зиме катастрофически не хватает. Ежедневно мы ликвидируем до полусотни повреждений сетей. Невозможно осуществить качественные изменения без надлежащей техники и оборудования, в условиях, когда аварийность сетей достигает 80%", – отметил заместитель главы КГГА.

Он обратил внимание на то, что предприятие регулярно отчитывается о средствах, потраченных ранее.

"350 миллионов гривен пошли на закупку тепловой энергии с ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6; на оплату труда людям направлены свыше 180 миллионов гривен; еще 41 миллион пошел на расходы в процессе оказания услуг – электроэнергию, топливо-смазочные материалы, проведение аварийно-ремонтных работ; на закупку материалов и оборудования ушло еще 12 миллионов гривен", – подчеркнул Пантелеев.