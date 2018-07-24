15:44
24 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
23°C
25°C 18°C
  • среда
    27°C 19°C
  • четверг
    26°C 18°C
  • пятница
    26°C 21°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ВАЛЮТА ГРЕЦИЯ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Черная метка от Путина. Туалетные роботы РФ
Вєсті Кремля
20:42, 23 июля
Вести.UA. Украинский мистер Бин. Обнимашки в Раде
Вєсті.UA
20:32, 23 июля
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Киева
ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ВАЛЮТА ГРЕЦИЯ

Власть Киева жалуется из-за недостатка средств на подготовку столицы к зимнему периоду

27 Читати новину українською
У Киева – трудности с подготовкой к зимнему периоду
У Киева – трудности с подготовкой к зимнему периоду / ukranews.com

Отсутствие необходимых средств в уставном капитале коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" значительно усложняет процесс подготовки к отопительному сезону, закупку техники и энергоносителей, выполнение задач по ремонту и модернизации тепловых сетей.

Об этом информирует пресс-служба КГГА.

Читайте также: В Киеве появилось "столичное море" после нескольких часов дождей: видео

Возврат теплового имущества под контроль города после завершения сделки с ПАО "Киевэнерго" – это совместная ответственность за его дальнейшую модернизацию и стабильную работу, преодоление кризисных процессов, для чего необходима поддержка со стороны собственника в лице Киевсовета. Сегодня мы должны действовать сообща, чтобы вернуть киевлянам необходимые услуги,
– отметил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

Он также напомнил, что 20 июля решение об увеличении уставного капитала Киевтеплоэнерго с 1,2 до 2 миллиардов гривен не было поддержано депутатами.

По словам Пантелеева, указанные средства необходимы для надлежащей комплектации техники и оборудования, закупки трубопроводов и других материалов для ремонта сетей, закупки техники и оборудования для работы персонала, своевременного расчета за энергоносители.

"Финансовых объемов для качественной подготовки города к зиме катастрофически не хватает. Ежедневно мы ликвидируем до полусотни повреждений сетей. Невозможно осуществить качественные изменения без надлежащей техники и оборудования, в условиях, когда аварийность сетей достигает 80%", – отметил заместитель главы КГГА.

Он обратил внимание на то, что предприятие регулярно отчитывается о средствах, потраченных ранее.

"350 миллионов гривен пошли на закупку тепловой энергии с ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6; на оплату труда людям направлены свыше 180 миллионов гривен; еще 41 миллион пошел на расходы в процессе оказания услуг – электроэнергию, топливо-смазочные материалы, проведение аварийно-ремонтных работ; на закупку материалов и оборудования ушло еще 12 миллионов гривен", – подчеркнул Пантелеев.

Теги: Новости политики Новости Киева КГГА
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Может ли кроссовер заменить спорткар? Тест-драйв BMW X4 от Авто24
23 июля, 14:00 Может ли кроссовер заменить спорткар? Тест-драйв BMW X4 от Авто24
Самоубийство основательницы Femen Шачко: появились подробности
сегодня, 13:11 Самоубийство основательницы Femen Шачко: появились подробности
561
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук