Власти Тернопольщины рекомендуют ограничить пребывание на улице

Власти Тернопольской области призывают людей ограничить пребывание на улицах. Особенно это касается детей.

В ночь на 20 августа в регионе раздавались взрывы во время атаки российских дронов. Еще тогда мэр областного центра Сергей Надал призвал местных жителей ряда районов закрыть окна.

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Что происходит на Тернопольщине

Областная военная администрация заявляет, что в Тернопольском районе специалисты проводят замеры качества воздуха.

При планировании дня ограничьте свое пребывание на улице. Закройте окна в помещениях,

– рекомендует ОВА.

В то же время власти сообщали, что вспыхнул пожар. На место выехали сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и полиции.

Похоже, что огонь непосредственно связан с ночной атакой "Шахедов". Воздушная тревога в регионе продолжалась с 01:32 по 02:59.

Детали относительно ситуации и пожара Тернопольская ОВА обещает рассказать на брифинге для прессы в 09:00, 20 августа. На нем будут присутствовать также представители ГСЧС.

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Вспомним, что также ночью 20 августа во время атаки беспилотников взрывы раздавались в Хмельницкой, Киевской и других областях. Работала противовоздушная оборона.

Под утро, как констатировал начальник КГВА, оккупанты выпустили по столице еще и ракеты вроде "Искандер-К". Однако Сергей Попко отметил, что и дроны, и ракеты, которые летели на Киев, удалось успешно уничтожить.