Как "самолетопад" повлиял на фронт: в ОСГВ "Таврия" сказали, изменилось ли число обстрелов КАБ

За последний период украинским Силам обороны удалось уничтожить значительное количество российских штурмовиков и истребителей. Именно из этих самолетов, типа "Су", оккупанты обстреливали фронт КАБ.

Спикер ОСГВ “Таврия” Дмитрий Лиховий ответил 24 Каналу, насколько изменилось количество обстрелов КАБ после "самолетопада". Между тем, ISW проанализировал, готова ли Россия и дальше терять самолеты ради успехов на фронте.

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Ситуация с авиаударами

Лиховий отметил, что он в последние несколько дней отметил тенденцию к определенному уменьшению количества авиаударов со стороны россиян. Однако надо быть с этим осторожным. Если сравнивать с февралем, когда порядок цифр российских авиаударов был 60 – 70 в сутки, то сейчас сократилось до 14 – 20 в сутки.

Впрочем, 5 марта у нас было 33 авиационных удара. С одной стороны это больше, чем несколько дней перед тем, когда было 5 – 10 авиаударов. С другой стороны это все еще вдвое меньше, по сравнению с тем периодом, когда еще не начался "Сушкопад" и когда россияне имели больше самолетов, чтобы запускать управляемые авиационные бомбы,

– отметил спикер ОСГВ "Таврия".

Все авиаудары делают управляемыми авиационными бомбами

По его словам, когда в средствах массовой информации пишут, что состоялся авиаудар, то это и был именно удар управляемыми авиационными бомбами. Все авиаудары – это управляемые авиационные бомбы, которые имеют большую поражающую силу.

"Против управляемых авиационных бомб почти нет возможности противодействия от нашей ПВО", – отметил Лиховий.

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