Несмотря на военные мощности Соединенных Штатов Америки, выглядит, что американский лидер, вероятно, не стремится вступать в прямой конфликт ни с Ираном, ни с Россией. Ситуация на Ближнем Востоке и на территории Украины во многом зависит от США, однако предсказать действия американской администрации пока сложно.

Руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт, военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко рассказал 24 Каналу, что и раньше Израиль призвал Соединенные Штаты Америки присоединиться к противостоянию с Ираном, но тогдашняя власть это не поддержала. Возможно, такая же ситуация будет и сейчас, ведь это обычно постоянная тактика США.

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Позиция США в отношении России и Ирана

По мнению Александра Мусиенко, угроза от Ирана, которую оценивают в Соединенных Штатах Америки может быть реальной, однако, если говорить о Москве, то история несколько иная.

Здесь мы имеем фактор переоценки угроз, которые есть со стороны России. Все потому, что Украина во многом на практике продемонстрировала, что опасения и страхи, которые есть у наших партнеров, безосновательны,

– сказал он.

Угрозы со стороны Ирана являются теоретическими. Опасения США могут оправдаться или нет. В случае с Украиной есть много практических аспектов, которые уже развеяли немало предостережений относительно мощностей Москвы.

Важно! Дональд Трамп предостерег тех, кто призывает к продолжению войны в Украине, заявив, что их слова могут иметь серьезные последствия. Он также упомянул, что заслуживает несколько Нобелевских премий мира, но их, по его мнению, присуждают только либералам. Кроме того, Трамп признал, что существует риск террористических атак со стороны Ирана или его союзников в случае эскалации.

Реальное противостояние агрессорам работает только тогда, когда есть политическая воля, ведь, например, партнеры Украины могут значительно эффективнее поддерживать наше государство, даже не приобщая его к НАТО. Это уменьшило бы военное давление России на украинские территории, но выглядит, что Запад пока не готов на более смелые и решительные шаги.