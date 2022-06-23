Вместе с HIMARS и кораблями: США объявили о военной помощи Украине на 450 миллионов

Администрация Байдена 23 июня объявила об очередном пакете военной помощи Украине. Речь идет о поставках вооружения, боеприпасов и даже кораблей на общую сумму 450 миллионов долларов.

Об этом сообщил спикер Пентагона Джон Кирби и подчеркнул, что этот шаг необходим для защиты демократии Украины. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на брифинг в Белом Доме.

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Дополнительные системы HIMARS для Украины.

Новый пакет помощи включает в себя реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и десятки тысяч артиллерийских боеприпасов. Кроме того, нашим защитникам предоставят патрульные корабли для обороны нашего побережья и водных путей.

Соединенные Штаты анонсируют дополнительные 450 миллионов долларов военной помощи. Это часть нашего обязательства в помощи Украине защитить свою демократию перед неспровоцированной агрессией России.

– подчеркнул спикер Пентагона.

Что было известно ранее о новой помощи от США

Запись брифинга Белого Дома, где Кирби объявил о новой помощи, можно просмотреть по этой ссылке

В преддверии официального заявления появилась публикация об этом пакете поддержки на ресурсе CNN. Однако американские журналисты сообщали со ссылкой на собственные источники, что выделят 500 миллионов долларов. Однако не было никакой информации о патрульных кораблях.

Несколькими днями ранее американские чиновники уже заявили о возможности предоставления Украине дополнительных реактивных систем залпового огня HIMARS. Говорилось, что в рамках следующей помощи к нам могут поступить еще 4 таких установки.

О том, что помощь будет поступать дальше, заявил также заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол. Во время Конференции по национальной безопасности CNAS он отметил, что сейчас мы наблюдаем только "начальный" транш.

США передают Украине системы HIMARS: коротко

1 июня США приняли 11 пакет военной помощи Украине. Он включает в себя предоставление реактивных систем залпового огня HIMARS, о ​​которых просила Украина.

Передача оружия затягивалась, поскольку в США было опасение, что Украина может наносить удары по территории России. В то же время Владимир Зеленский заверил, что Украина не собирается совершать атаки по вражеским землям.

В оперативном командовании "Юг" 21 июня сообщили, что украинские силы нанесли удар по российским позициям на острове Змеиный. В ОК "Юг" подчеркнули, что для удара были использованы разные силы и средства, однако детали операции не разглашались.

Не HIMARS едиными: на фронте появились немецкие Panzerhaubitze2000

Несмотря на заявления канцлера Германии Олафа Шольца, что у Берлина есть большой список клиентов на оружие, ожидающих его по 2 – 3 года, он пообещал ускорить поставки в Украину. Он заверил, что вся техника, которую пообещали дать Киеву, придет вовремя.

Информацию подтвердил Министр обороны Украины Алексей Резников. К тому же, он отметил, что в украинской артиллерийской семье уже появились немецкие Panzerhaubitze2000 с подготовленными украинскими экипажами. По его словам, это уже 6-й вид артиллерии 155 калибра, усиливающий нашу оборону.

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