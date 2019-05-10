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      Вместо реконструкции сравняли с землей: во Львове незаконно снесли историческое здание

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      Исторический павильон незаконно снесли во Львове
      Исторический павильон незаконно снесли во Львове / Кадр из видео

      На территории Стрыйского парка во Львове снесли здание, которое построили еще в 19 веке и которое было исторической достопримечательностью.

      Компания, связанная с депутатом Львовского горсовета и известным во Львове бизнесменом Григорием Козловским, должна была реконструировать здание по адресу улица Уласа Самчука, 16.

      Смотрите также: Во Львове снесли еще одну незаконную постройку: фото

      Однако памятник садово-паркового искусства, что на территории Стрыйского парка во Львове, просто снесли.

      Власть города согласовала градостроительные условия и ограничения на реконструкцию здания под ресторан. Проект не предусматривал ни подъема крыши, ни достройки.

      Как отметил в комментарии Zaxid.net начальник отдела инспекции ГАСК во Львове Святослав Кондратов, предельная высота реконструированного здания не должна была превышать 15 метров, строительство должно было происходить в рамках существующего фундамента без изменений внешних размеров здания.

      Чем было ценно здание?

      Сооружение было ценно тем, что было возведено еще во времена Австро-Венгрии. В 1894 году там проводилась Галицкая Краевая выставка и это был один из немногих павильонов, который сохранился до нашего времени.

      Как сейчас выглядит историческое здание на улице Самчука во Львове:

       

      На кадрах видно, что сейчас на месте здания, которое простояло более века, остался только фундамент.

      Во Львове снесли историческое здание: смотрите видео

      На данный момент здание было собственностью ООО "Львов Энергия", зарегистрированной по адресу разрушенного павильона.

      Что известно об ООО "Львов Энергия"?
      Официально принадлежит Юрию Ломазе – адвокату известного во Львове бизнесмена и депутата горсовета Григория Козловского.

      Козловскому также принадлежит ряд ресторанов и гостиниц в городе, в частности, один из старейших отелей "Гранд Отель". Депутат является совладельцем известной строительной компании Avalon Inc. и Львовской табачной фабрики.

      В декларации за 2018-й год Козловский с женой задекларировал 9 квартир во Львове и 13 земельных участков на территории Львова и области общей площадью более 24 тысяч квадратных метров.

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      Теги: Новости недвижимости Украины Скандальные застройки Строительство Новости Львова Новости недвижимости
      Источник: 24 канал
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